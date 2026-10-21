Amanda Nunes descarta aposentadoria do UFC após luta contra Kayla Harrison por cinturão
Ex-campeã dos galos e dos penas volta ao octógono após mais de três anos
Amanda Nunes já tem planos para depois do combate contra Kayla Harrison no UFC 334. Depois de ficar mais de três anos longe, a brasileira não pensa em voltar por apenas uma luta e se aposentar de novo. O objetivo está claro: conquistar o cinturão dos galos (até 61 kg) e, na sequência, defendê-lo pelo menos uma vez.
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A declaração de Amanda aconteceu durante sua participação no programa "Deep Waters". Embora não tenha garantido que seguirá em atividade a longo prazo, a ex-campeã confirmou que não pensa em parar após a luta contra a norte-americana. Principalmente, é claro, caso reconquiste o título.
— Você tem que defender o cinturão (depois de conquistá-lo). Você tem que defender o cinturão com certeza. E depois nós vamos ver — disse Amanda Nunes.
Demorou, mas o combate histórico entre Amanda Nunes e Kayla Harrison está enfim marcado no UFC. Depois de meses de espera desde o cancelamento da luta em janeiro, a atual campeã dos galos voltará ao octógono no dia 14 de novembro, quando acontecerá o penúltimo evento numerado da temporada.
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Retorno de estrelas no UFC 334
A última luta de Harrison aconteceu em junho de 2025, quando conquistou o tão sonhado cinturão do UFC ao derrotar Julianna Peña por finalização no segundo round. Antes disso, vinha de duas vitórias consecutivas na organização desde sua estreia, em abril de 2024, contra a compatriota Holly Holm e a brasileira Katlen Vieira.
Nunes, por sua vez, segue longe do octógono desde 2023, mas teve seu retorno postergado após a notícia da lesão da campeã, que precisou passar por uma cirurgia no pescoço. Frustrada com a situação, a ex-dona de dois cinturões do UFC fez questão de esperar a rival se recuperar e só não a enfrentaria caso a organização decidisse retirar dela o cinturão linear.
Além da luta entre Amanda Nunes e Kayla Harrison, o UFC 334 terá ainda a primeira defesa do cinturão dos pesados, de Ciryl Gane, contra o norte-americano Josh Hokit. A definição do combate na divisão até 120 kg ocorre depois de Tom Aspinall deixar o cinturão vago por causa de uma lesão. Assim, o francês, que havia conquistado o título interino ao derrotar Alex Poatan, passou a ocupar o posto de campeão linear.
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