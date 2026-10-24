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AO VIVO: acompanhe o card principal do UFC 333, com dois cinturões

Evento é realizado em Yas Island, nos EAU, a partir das 11h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 14:45
Atualizado há 0 minutos
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Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)
Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

O Ultimate retorna com o UFC 333, décimo evento numerado de 2026, neste sábado (24). Nas lutas principais, duas disputas de cinturão – das categorias dos penas (até 65,7 kg) e galos (até 61,2 kg). Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: No card principal, Alexander Volkov derrota Rizvan Kuniev AGORA!

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Acompanhe o card

*EM ATUALIZAÇÃO

11. Alexander Volkov venceu Rizvan Kuniev por decisão unânime

10. Aaron Pico venceu Losene Keita por nocaute técnico no 1º round

9. Dominick Reyes venceu Azamat Murzakanov por nocaute técnico no 1º round

8. Abdul Rakhman Yakhyaev venceu Nikita Krylov por nocaute técnico aos 2:38 do 1º round

7. Abus Magomedov venceu Cam Rowston por finalização (mata-leão)

6. Grant Dawson venceu Nurullo Aliev por decisão unânime (29-27, 29-27, 29-27)

5. Colby Thicknesse venceu Asaf Chopurov por decisão dividida (29-28, 29-28, 28-29)

4. Abubakar Vagaev venceu Jacob Malkoun por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

3. Daniel Santos venceu Bolaji Oki por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

2. Kody Steele venceu Noah Gugnon por nocaute aos 3:54 do 1º round

1. Iasmin Lucindo venceu Nicolle Caliari por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Ao todo, 14 combates estão confirmados para o UFC 333, que acontece no dia 24 de outubro. Em destaque no Brasil, Daniel "Willycat" Santos, Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono. Todos os duelos acontecem na porção preliminar.

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FICHA TÉCNICA
UFC 333

📆 Data: 24 de outubro de 2026
⏰ Horário: A partir das 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Yas Island (EAU)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 15h

Cinturão peso-pena (até 65,7 kg): Alexander Volkanovski x Movsar Evloev
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Petr Yan x Merab Dvalishvili
Peso-mosca (até 56,7 kg): Lone'er Kavanagh x Ramazan Temirov
Peso-pesado (até 120,2 kg): Alexander Volkov x Rizvan Kuniev
Peso-pena (até 65,7 kg): Aaron Pico x Losene Keita

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Card Preliminar - 11h

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Azamat Murzakanov x Dominick Reyes
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Nikita Krylov x Abdul Rakhman Yakhyaev
Peso-médio (até 83,9 kg): Abus Magomedov x Cam Rowston
Peso-leve (até 70,3 kg): Grant Dawson x Nurullo Aliev
Peso-pena (até 65,7 kg): Colby Thicknesse x Asaf Chopurov
Peso-médio (até 83,9 kg): Abubakar Vagaev x Jacob Malkoun
Peso-pena (até 65,7 kg): Bolaji Oki x Daniel Santos
Peso-leve (até 70,3 kg): Kody Steele x Noah Gugnon
Peso-palha feminino (até 52,1 kg): Iasmin Lucindo x Nicolle Caliari

Pôster oficial do UFC 333
Pôster oficial do UFC 333 (Foto: Divulgação)
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Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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