Francis Ngannou 'se aproxima' de luta contra Jon Jones fora do UFC
Jake Paul pede liberação de "Bones" ao UFC, enquanto camaronês rivalidade
Um duelo entre Francis Ngannou e Jon Jones pode enfim sair do papel. Pelo menos, essa é a ideia de Jake Paul, promotor da MVP, nova organização de MMA e boxe. Na última segunda-feira (19), o influencer norte-americano pediu a liberação de "Bones" do UFC para reviver uma rivalidade entre dois campeões que nunca conseguiram se enfrentar.
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— Será que Jon Jones pode pedir uma liberação como Shakur Stevenson para que possamos seguir em frente e fazer essa luta: Francis Ngannou vs. Jon Jones? Eles (UFC) já disseram que nunca vão trabalhar com Francis. Então deixe Jon voar e nós podemos dar aos fãs o que eles querem. Por favor e obrigado — escreveu Paul.
Não demorou para a resposta de Ngannou aparecer e aumentar ainda mais a expectativa para o combate. Assim como Jones, o camaronês também passou por um longo impasse com o UFC por questões contratuais. Por isso, Francis aproveitou para dar um "conselho" ao rival.
— A liberdade não é de graça; ela não é dada, ela é tomada — disse.
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Por que essa superluta nunca aconteceu no UFC?
O confronto entre Francis Ngannou e Jon Jones é considerado um dos maiores "casamentos de luta" frustrados da história recente do MMA. O combate esteve perto de acontecer quando Jones anunciou sua subida para a categoria dos pesos-pesados, mas esbarrou em barreiras comerciais que impediram o encontro:
- O impasse contratual: Ngannou entrou em rota de colisão com a diretoria do UFC por exigir melhores condições de trabalho, bolsas mais altas e a liberdade para disputar lutas de boxe profissional.
- A saída de Ngannou: Diante da recusa da organização em flexibilizar o contrato, o camaronês tomou uma decisão histórica em janeiro de 2023: abriu mão do cinturão linear dos pesos-pesados, recusou a renovação e deixou o UFC como agente livre, assinando posteriormente com a PFL.
- O "desencontro" de cinturões: Logo após a saída de Francis, Jon Jones enfrentou Ciryl Gane, conquistou o título que estava vago e se tornou o novo campeão da categoria.
Como o UFC adota uma postura rígida sobre coproduções, o duelo parecia enterrado no campo das hipóteses. No entanto, a declaração de Ngannou reacendeu a rivalidade. E não é a primeira vez que Francis desafia Jon Jones: o mesmo aconteceu após a vitória sobre o brasileiro Philipe Lins, no MVP MMA 1.
Jon Jones já aprovou
A ideia de enfrentar Francis Ngannou também agrada a Jon Jones. Em maio deste ano, durante um evento da MVP, o ex-campeão do UFC afirmou que o principal obstáculo para o confronto era justamente seu vínculo com a organização e apontou a saída do Ultimate como o caminho para viabilizar o duelo.
— Eu tenho que focar em sair do meu contrato do UFC. Essa vai ser a parte difícil. Mas essa luta vai acontecer, vamos fazer fora... eu não acho que o Dana está interessado em negociar com o Francis, então fazer ela com a MVP provavelmente seria a única forma de fazer isso acontecer. Se eu conseguir sair do meu contrato, isso seria ótimo — afirmou Jones.
Na ocasião, o americano ainda reconheceu que Dana White dificilmente negociaria uma parceria com Ngannou, que deixou o UFC em 2023 e atualmente tem contrato com a PFL. A possibilidade, portanto, já havia sido discutida pelos dois lados antes da nova investida de Jake Paul.
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