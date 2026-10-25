Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Rival provoca Carlos Prates após anúncio de luta no UFC 336: 'Vai precisar'

Michael Morales rebate provocações do brasileiro e questiona demora para combate em toronto

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 09:07
Favorite o Lance! no Google
Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)
Carlos Prates antes de vitória sobre Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

Carlos Prates e Michael Morales vão se enfrentar pelo cinturão interino dos meio-médios (até 77,1 kg) no UFC 336, marcado para 30 de janeiro em Toronto (Canadá). Antes do confronto, Morales respondeu às provocações do brasileiro e criticou o tempo que Prates levou para aceitar a luta. O confronto representa uma chance importante para ambos os atletas se aproximarem da unificação com o campeão linear da categoria.

O equatoriano Michael Morales, invicto no MMA profissional com 19 vitórias, busca manter sua ascensão no Ultimate e aproveitou para publicar um vídeo em seu "Instagram" para provocar Prates, questionando a demora de dez meses para o brasileiro aceitar o duelo. Morales ainda alfinetou o rival, dizendo que ele precisará de pulmões fortes para a disputa.

continua após a publicidade

— Você me chamou de covarde, mas precisou de dez meses para se preparar para lutar comigo? Cara, eu não dou desculpas. Espero a minha vez e aproveito qualquer oportunidade que aparecer. Agora cale a boca e pare de fumar, porque, acredite, você vai precisar desses pulmões.

Michael Morales foi um dos destaques do UFC em 2025 (Foto: Reprodução Instagram miichaelufc)
Michael Morales foi um dos destaques do UFC em 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ UFC anuncia Carlos Prates em disputa por cinturão inédito para o Brasil

Carlos Prates, conhecido como 'Pesadelo', tem 33 anos e é um dos principais nomes da divisão dos meio-médios no UFC. Natural de Taubaté (SP), o brasileiro soma 24 vitórias e sete derrotas na carreira profissional, com 19 nocautes e três finalizações, o que reforça sua reputação como striker. Integrante da equipe Fighting Nerds, Prates vem de vitórias importantes contra nomes como Jack Della Maddalena, Leon Edwards e Geoff Neal, consolidando-se como um dos favoritos ao cinturão da categoria.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A rivalidade entre os dois ganhou destaque nas redes sociais, com Morales respondendo diretamente às provocações de Prates e ressaltando sua postura de não dar desculpas, sempre esperando a oportunidade para lutar. A confirmação da disputa pelo cinturão interino no UFC 336 marca o próximo passo decisivo para ambos os lutadores na busca pelo título máximo da divisão.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Lutas

UFC anuncia Carlos Prates em disputa por cinturão inédito para o Brasil

Há 16 horas
Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Lutas

Campeões mantêm cinturão no UFC 333; veja resultados

Há 18 horas
Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Lutas

Volkanovski x Evloev: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 333

Há 1 dia
Iasmin Lucindo ficará fora do UFC por nove meses (Foto: Reprodução Instagram Iasmin Lucindo)

Lutas

Brasileira retorna ao UFC após nove meses de suspensão por doping

Há 1 dia
Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

Lutas

Alex Poatan revela plano após luta decisiva no UFC 335

Há 2 dias
Francis Ngannou e Jon Jones

Lutas

Francis Ngannou 'se aproxima' de luta contra Jon Jones fora do UFC

Há 3 dias
Mais LANCE!
Amanda Nunes busca retomar título do UFC (Foto: Reprodução Instagram amanda_leoa)

Amanda Nunes descarta aposentadoria do UFC após luta contra Kayla Harrison por cinturão

Charles do Bronx no UFC Fight Night , na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Charles do Bronx sofre proibição do UFC: 'Não deixa'

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Ankalaev desmerece atuação de Alex Poatan no UFC: 'Sorte'

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

Russo manda recado a Alex Poatan antes de duelo no UFC 335

Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC

Charles Oliveira minimiza rivais do UFC: 'Não importa'

Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado

Dana White justifica saída de lutador invicto do UFC

Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Semana de luta! Revanche e dois cinturões em jogo marcam UFC 333

Tanner Boser controla Jhonata Diniz em duelo pelo peso-pesado no UFC Edmonton

Brasil termina UFC Edmonton sem vitória; veja resultados

Judoca idoso em kimono branco, com emblema de competição no peito.

Falece Chiaki Ishii, primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro

Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122

Brasileira de 20 anos bate recorde no UFC após atualização do ranking

Jhonata Diniz em preparação para luta no UFC

Exclusivo: Jhonata Diniz rebate críticas de Strickland e Borrachinha ao UFC

Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Dana White discorda de acusação de Alex Poatan sobre UFC: 'Paranoico'

Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320

VÍDEO: Alex Poatan treina com ex-campeão do peso-pesado para o UFC 335