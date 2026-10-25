Rival provoca Carlos Prates após anúncio de luta no UFC 336: 'Vai precisar'
Michael Morales rebate provocações do brasileiro e questiona demora para combate em toronto
Carlos Prates e Michael Morales vão se enfrentar pelo cinturão interino dos meio-médios (até 77,1 kg) no UFC 336, marcado para 30 de janeiro em Toronto (Canadá). Antes do confronto, Morales respondeu às provocações do brasileiro e criticou o tempo que Prates levou para aceitar a luta. O confronto representa uma chance importante para ambos os atletas se aproximarem da unificação com o campeão linear da categoria.
O equatoriano Michael Morales, invicto no MMA profissional com 19 vitórias, busca manter sua ascensão no Ultimate e aproveitou para publicar um vídeo em seu "Instagram" para provocar Prates, questionando a demora de dez meses para o brasileiro aceitar o duelo. Morales ainda alfinetou o rival, dizendo que ele precisará de pulmões fortes para a disputa.
— Você me chamou de covarde, mas precisou de dez meses para se preparar para lutar comigo? Cara, eu não dou desculpas. Espero a minha vez e aproveito qualquer oportunidade que aparecer. Agora cale a boca e pare de fumar, porque, acredite, você vai precisar desses pulmões.
➡️ UFC anuncia Carlos Prates em disputa por cinturão inédito para o Brasil
Carlos Prates, conhecido como 'Pesadelo', tem 33 anos e é um dos principais nomes da divisão dos meio-médios no UFC. Natural de Taubaté (SP), o brasileiro soma 24 vitórias e sete derrotas na carreira profissional, com 19 nocautes e três finalizações, o que reforça sua reputação como striker. Integrante da equipe Fighting Nerds, Prates vem de vitórias importantes contra nomes como Jack Della Maddalena, Leon Edwards e Geoff Neal, consolidando-se como um dos favoritos ao cinturão da categoria.
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A rivalidade entre os dois ganhou destaque nas redes sociais, com Morales respondendo diretamente às provocações de Prates e ressaltando sua postura de não dar desculpas, sempre esperando a oportunidade para lutar. A confirmação da disputa pelo cinturão interino no UFC 336 marca o próximo passo decisivo para ambos os lutadores na busca pelo título máximo da divisão.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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