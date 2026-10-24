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Volkanovski x Evloev: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 333

Evento será realizado em Yas Island, nos EAU, a partir das 11h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 09:00
Atualizado há 2 minutos
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Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)
Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

O Ultimate retorna com o UFC 333, décimo evento numerado de 2026, neste sábado (24). Nas lutas principais, duas disputas de cinturão – das categorias dos penas (até 65,7 kg) e galos (até 61,2 kg). O card preliminar está agendado para as 11h (de Brasília), seguido do principal, às 15h.

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Volkanovki x Evloev

O duelo coloca frente a frente dois momentos diferentes da divisão dos pesos-penas. De um lado, Alexander Volkanovski tenta prolongar seu segundo reinado e adicionar mais uma vitória à longa lista de disputas de cinturão que marcaram sua carreira. Do outro, Movsar Evloev chega invicto no UFC e terá a primeira chance de transformar a sequência de bons resultados em um título.

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Aos 13 anos de carreira profissional, Volkanovski já acumulou seis defesas de cinturão em dois reinados e participou de 11 lutas pelo título. O australiano também soma 25 vitórias nas últimas 28 apresentações, além de ter construído um cartel com 13 triunfos por nocaute e outros três por finalização. As duas últimas defesas foram contra Diego Lopes, derrotado no UFC 314 e novamente no UFC 325.

Evloev ainda não sabe o que é perder dentro do Ultimate. São dez vitórias em dez combates pela organização, incluindo resultados contra Aljamain Sterling, Arnold Allen, Diego Lopes, Dan Ige e Lerone Murphy. O russo chega ao maior desafio da carreira com o wrestling como principal arma e sete vitórias pela via rápida no cartel profissional, sendo três por nocaute e quatro por finalização.

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Yan x Dvalishvili 3

Petr Yan e Merab Dvalishvili vão se encontrar pela terceira vez, agora com o cinturão dos pesos-galos novamente em jogo. A rivalidade chega a um ponto de desempate depois de cada lutador ter vencido uma das duas primeiras disputas, e o russo será responsável por colocar o título em jogo após recuperá-lo justamente diante do georgiano no UFC 323.

O momento de Yan é de retomada. O campeão chega ao confronto com quatro resultados positivos seguidos e 15 vitórias nas últimas 19 lutas, além de sete nocautes e uma finalização ao longo da carreira. A nova defesa será a primeira desde que voltou ao topo da divisão e pode consolidar a recuperação do russo após um período de resultados irregulares.

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Dvalishvili, por sua vez, tenta recuperar um cinturão que dominou durante parte de 2025. Antes de perder o título para Yan, o georgiano havia derrotado Umar Nurmagomedov, Sean O'Malley e Cory Sandhagen em três defesas consecutivas. O retrospecto recente também ajuda a explicar seu peso na categoria: são 20 vitórias nas últimas 23 lutas e uma sequência de 13 triunfos consecutivos no peso-galo do UFC, recorde da divisão. Com cinco participações em disputas de cinturão, empatado com T.J. Dillashaw, Merab terá mais uma oportunidade de voltar ao topo.

Pôster oficial do UFC 333
Pôster oficial do UFC 333 (Foto: Divulgação)

Ao todo, 14 combates estão confirmados para o UFC 333, que acontece no dia 24 de outubro. Em destaque no Brasil, Daniel "Willycat" Santos, Iasmin Lucindo e Nicolle Caliari levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono. Todos os duelos acontecem na porção preliminar.

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FICHA TÉCNICA
UFC 333

📆 Data: 24 de outubro de 2026
⏰ Horário: A partir das 11h (horário de Brasília)
🌍 Local: Etihad Arena, em Yas Island (EAU)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 15h

Cinturão peso-pena (até 65,7 kg): Alexander Volkanovski x Movsar Evloev
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Petr Yan x Merab Dvalishvili
Peso-mosca (até 56,7 kg): Lone'er Kavanagh x Ramazan Temirov
Peso-pesado (até 120,2 kg): Alexander Volkov x Rizvan Kuniev
Peso-pena (até 65,7 kg): Aaron Pico x Losene Keita

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Card Preliminar - 11h

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Azamat Murzakanov x Dominick Reyes
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Nikita Krylov x Abdul Rakhman Yakhyaev
Peso-médio (até 83,9 kg): Abus Magomedov x Cam Rowston
Peso-leve (até 70,3 kg): Grant Dawson x Nurullo Aliev
Peso-pena (até 65,7 kg): Colby Thicknesse x Asaf Chopurov
Peso-médio (até 83,9 kg): Abubakar Vagaev x Jacob Malkoun
Peso-pena (até 65,7 kg): Bolaji Oki x Daniel Santos
Peso-leve (até 70,3 kg): Kody Steele x Noah Gugnon
Peso-palha feminino (até 52,1 kg): Iasmin Lucindo x Nicolle Caliari

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