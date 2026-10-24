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UFC anuncia Carlos Prates em disputa por cinturão inédito para o Brasil

Lutador brasileiro enfrenta Michael Morales pelo título interino dos meio-médios

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 16:53
Atualizado há 1 minutos
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Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)
Carlos Prates em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

O Brasil enfim recebe a oportunidade de conquistar um título inédito no UFC. Neste sábado (24), antes das lutas principais do UFC 333, a organização anunciou o duelo entre o brasileiro Carlos Prates e o equatoriano Michael Morales pelo cinturão dos meio-médios (até 77,1 kg), que pertence a Islam Makhachev. O evento numerado abre a temporada de 2026.

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Número 1 do ranking, Prates é um dos principais nomes da divisão e construiu uma sequência impressionante desde que chegou à organização. Em oito lutas, o astro da Fighting Nerds venceu sete, todas por nocaute, e recebeu bônus de performance em cada triunfo.

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A expectativa era que Carlos voltasse ao octógono para enfrentar o campeão. Na última semana, porém, a mídia especializada anunciou que Makhachev havia abandonado a luta em janeiro. Assim, a decisão do UFC foi manter o brasileiro na disputa, que agora será pelo título interino.

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Também em destaque no UFC 336, o cinturão dos moscas entra em disputa pela terceira vez desde que Joshua Van se tornou campeão. Depois de derrotar Alexandre Pantoja, o birmanês defendeu o título contra Tatsuro Taira e o "Canibal", em revanche. No dia 30 de janeiro, o novo desafio será contra o português Manel Kape.

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