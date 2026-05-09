Algoz de Anderson Silva, Chris Weidman entra para Hall da Fama do UFC

Nem só de lutas "viveu" o UFC 328 deste sábado (9). Durante o início do card principal, Chris Weidman voltou a ser destaque de um evento da organização, mesmo após anos de sua aposentadoria. O ex-campeão dos médios recebeu uma homenagem da organização, que anunciou a entrada do norte-americano no Hall da Fama.

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Ao todo, Weidman esteve no topo do peso-médio (até 83,9 kg) por dois anos, entre 2013 e 2015. O lendário "All American" anotou quatro vitórias em disputas pelo título da categoria – duas delas contra o brasileiro Anderson Silva. Além disso, destaca-se como o segundo maior da história da divisão em quedas aplicadas (43).

A festa em Newark, cidade de Nova Jersey (EUA), contou, inclusive, com um vídeo que evidencia um dos maiores feitos de Weidman no MMA, além do cinturão: sua rivalidade com Spider. O registro relembra ainda a lesão sofrida, em 2021, e o processo de superação enfrentado pelo norte-americano.

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Rivalidade histórica do UFC

A história dentro do octógono entre Anderson Silva e Chris Weidman é amplamente conhecida pelos fãs do UFC, o que inclui as duas derrotas do brasileiro. No entanto, a origem dos bastidores antes do primeiro duelo se tornou pública apenas 12 anos depois. O norte-americano contou os detalhes da sua conversa com Dana White durante entrevista ao ex-campeão Daniel Cormier.

— Fui eu quem fez essa luta acontecer. Eu me encontrei com Dana e Lorenzo e implorei a eles. Eu disse: "Por favor, me deem o Anderson. Estou dizendo, não só vou derrotá-lo, como vou acabar com ele". Eu estava em uma missão — relembrou Weidman.

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O pedido de Chris foi enfim aceito pelo UFC, e a primeira luta foi agendada para o dia 6 de julho de 2013. Na ocasião, durante o UFC 162, Weidman terminou com o braço levantado ao encerrar a sequência de 16 vitórias consecutivas de Anderson na organização.

Com a luta já marcada, o norte-americano precisava "apenas" se preparar física e mentalmente para encarar o então campeão dos médios. Spider era conhecido por ser um showman explosivo e eficiente, mas acabou com a derrota após uma análise detalhada de Weidman. No duelo seguinte, a lesão garantiu que o "All American" se mantivesse invicto contra o brasileiro.

Anderson Silva e Chris Weidman protagonizaram encarada inusitada em 2013 (Foto: Reprodução/UFC)

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