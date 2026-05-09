Em meio às emoções do UFC 328, o amor também encontrou espaço neste sábado (9). No card preliminar do evento, Jose Ochoa venceu o norte-americano Clayton Carpenter por decisão unânime após dominar os três rounds da luta. Depois do resultado, o peruano aproveitou o momento de destaque dentro do octógono para pedir a namorada em casamento diante do público.

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O pedido aconteceu ao fim de sua entrevista pós-luta, ainda no octógono mais famoso do mundo, com Joe Rogan. Depois da tradução para inglês, o entrevistador questionou se a amada estava presente no evento. O peruano, então, explicou que a mulher estava no Brasil, onde está a Chute Boxe Diego Lima – academia de Ochoa e Charles do Bronx. Veja o momento abaixo:

— Eu quero fazer algo especial para minha futura esposa e a mãe da minha filha. Você quer se casar comigo? — disse Ochoa.

Essa é a segunda vitória de Jose no UFC. Com uma derrota na estreia, o peso-mosca conheceu o caminho das vitórias ao nocautear Cody Durden em junho do ano passado. Um mês depois, chegou a tentar confirmar a boa fase contra Asu Almabayev, mas acabou derrotado. Agora, volta a ter seu braço levantado na organização.

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Como foi a luta no UFC 328?

Jose Ochoa impôs seu ritmo desde o início e controlou praticamente toda a luta diante de Carpenter. O peruano pressionou no ataque, trabalhou golpes no corpo e nas pernas e ainda conseguiu levar o adversário ao chão logo nos primeiros movimentos do combate após defender um chute alto.

No primeiro round, Ochoa levou vantagem nas ações em pé, encontrou espaço com golpes retos e abalou o rival ao conectar um uppercut em uma troca curta. Carpenter tentou responder com quedas e investidas no grappling, mas encontrou dificuldades para manter o controle. O desgaste ficou evidente no fim da parcial, quando o norte-americano voltou ao córner com o nariz sangrando.

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A superioridade do atleta da Chute Boxe aumentou no segundo assalto. Mais solto, Ochoa encurralou o adversário, alternou ataques no corpo e na cabeça e conectou os golpes mais contundentes da luta, incluindo uma cotovelada giratória e um chute alto. Carpenter ainda buscou uma chave de perna após tentativa de transição no solo, porém sem sucesso.

Atrás no placar, Carpenter tentou acelerar o ritmo na etapa final e chegou a derrubar o peruano após aproveitar uma joelhada mal encaixada. Mesmo assim, Ochoa recuperou rapidamente o controle em pé e voltou a conectar as melhores sequências até o encerramento do combate. Com desempenho dominante nos três rounds, venceu por decisão unânime dos juízes.

FICHA TÉCNICA

UFC 328

📆 Data: 9 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em Newark (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev x Sean Strickland

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Tatsuro Taira

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Joaquin Buckley

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Jeremy Stephens

Card Preliminar - 18h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier x Ozzy Diaz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez x Yaroslav Amosov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Jared Gordon

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Marco Tulio

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x William Gomis

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Djorden Santos

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Jose Ochoa

Card oficial do UFC 328, com Khamzat Chimaev e Sean Strickland (Foto: Divulgação/UFC)

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