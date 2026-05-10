Van e Taira ganham US$ 100 mil por 'Luta da Noite' no UFC 328
Campeão vence por nocaute técnico e divide prêmio com japonês
O campeão dos moscas Joshua Van saiu vitorioso no UFC 328 ao derrotar o japonês Tatsuro Taira por nocaute técnico no quinto round, na luta principal secundária do evento realizado neste sábado (9), no Prudential Center, em Newark (EUA).
Com o resultado, os dois atletas foram premiados com o bônus de "Luta da Noite" e receberam US$ 100 mil cada (cerca de R$ 490 mil).
Como foi a luta?
A disputa pelo cinturão dos moscas começou com Tatsuro Taira impondo o grappling, conseguindo quedas e controle no solo, enquanto Joshua Van respondia com boxe em pé. No segundo round, Van cresceu na trocação e chegou a balançar o japonês com golpes mais fortes, embora Taira ainda tivesse sucesso em levar a luta para o chão.
Do terceiro ao quarto assalto, o campeão passou a dominar mais a luta em pé, enquanto o desafiante manteve a pressão com tentativas de queda e chegou a ameaçar uma finalização. No quinto round, Taira tentou acelerar o ritmo, mas Van defendeu bem, manteve o combate em pé e encaixou uma sequência decisiva que levou ao nocaute técnico.
Outros bônus da noite:
Além de Van e Taira, outros dois atletas receberam US$ 100 mil pelo prêmio de "Performance da Noite":
- Jim Miller finalizou Jared Gordon no card preliminar, em mais uma atuação de destaque do veterano;
- Yaroslav Amosov venceu Joel Alvarez por finalização, conquistando sua segunda vitória no UFC.
Principais resultados do UFC 328:
- Sean Strickland venceu Khamzat Chimaev por decisão dividida
- Alexander Volkov venceu Waldo Cortes Acosta por decisão unânime
- Sean Brady venceu Joaquin Buckley por decisão unânime
- King Green finalizou Jeremy Stephens
- Grant Dawson finalizou Mateusz Rebecki
- Roman Kopylov venceu Marco Tulio por decisão unânime
- Pat Sabatini venceu William Gomis por decisão unânime
