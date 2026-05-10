menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Van e Taira ganham US$ 100 mil por 'Luta da Noite' no UFC 328

Campeão vence por nocaute técnico e divide prêmio com japonês

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 10/05/2026
10:32
Joshua Van, de Mianmar, acerta soco em Tatsuro Taira, do Japão, em luta válida pelo título peso-mosca no UFC 328, em Newark (Foto: Ishika samant/Getty images/Afp)
imagem cameraJoshua Van, de Mianmar, acerta soco em Tatsuro Taira, do Japão, em luta válida pelo título peso-mosca no UFC 328, em Newark (Foto: Ishika samant/Getty images/Afp)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O campeão dos moscas Joshua Van saiu vitorioso no UFC 328 ao derrotar o japonês Tatsuro Taira por nocaute técnico no quinto round, na luta principal secundária do evento realizado neste sábado (9), no Prudential Center, em Newark (EUA).

continua após a publicidade

Relacionadas

Com o resultado, os dois atletas foram premiados com o bônus de "Luta da Noite" e receberam US$ 100 mil cada (cerca de R$ 490 mil).

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Joshua Van, de Mianmar, comemora vitória por nocaute em luta pelo título peso-mosca contra Tatsuro Taira, do Japão, no UFC 328 (Foto: Ishika samant/Getty images/Afp)
Joshua Van, de Mianmar, comemora vitória por nocaute em luta pelo título peso-mosca contra Tatsuro Taira, do Japão, no UFC 328 (Foto: Ishika samant/Getty images/Afp)

Como foi a luta?

A disputa pelo cinturão dos moscas começou com Tatsuro Taira impondo o grappling, conseguindo quedas e controle no solo, enquanto Joshua Van respondia com boxe em pé. No segundo round, Van cresceu na trocação e chegou a balançar o japonês com golpes mais fortes, embora Taira ainda tivesse sucesso em levar a luta para o chão.

Do terceiro ao quarto assalto, o campeão passou a dominar mais a luta em pé, enquanto o desafiante manteve a pressão com tentativas de queda e chegou a ameaçar uma finalização. No quinto round, Taira tentou acelerar o ritmo, mas Van defendeu bem, manteve o combate em pé e encaixou uma sequência decisiva que levou ao nocaute técnico.

continua após a publicidade

➡️ Veterano cola em recorde de Charles do Bronx no UFC

Outros bônus da noite:

Além de Van e Taira, outros dois atletas receberam US$ 100 mil pelo prêmio de "Performance da Noite":

  • Jim Miller finalizou Jared Gordon no card preliminar, em mais uma atuação de destaque do veterano;
  • Yaroslav Amosov venceu Joel Alvarez por finalização, conquistando sua segunda vitória no UFC.

➡️Sean Strickland anula jogo de Chimaev e leva cinturão no UFC 328

Principais resultados do UFC 328:

  1. Sean Strickland venceu Khamzat Chimaev por decisão dividida
  2. Alexander Volkov venceu Waldo Cortes Acosta por decisão unânime
  3. Sean Brady venceu Joaquin Buckley por decisão unânime
  4. King Green finalizou Jeremy Stephens
  5. Grant Dawson finalizou Mateusz Rebecki
  6. Roman Kopylov venceu Marco Tulio por decisão unânime
  7. Pat Sabatini venceu William Gomis por decisão unânime

🥊 Aposte na vitória do Brasil no UFC
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias