O Brasil segue como uma das maiores potências do UFC. Com o segundo maior número de lutadores ativos da organização – atrás apenas dos Estados Unidos –, o país mantém presença constante entre os principais nomes dos rankings, seja nas divisões ou no peso-por-peso. E a influência brasileira não para por aí. Depois do UFC 328, realizado no último sábado (9), o Ultimate terá atletas do Brasil liderando três eventos consecutivos.

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Quatro lutadores brasileiros estarão no papel de protagonistas ou "co-protagonistas" nos próximos eventos do UFC. Para manter a linha do espetáculo de Carlos Prates na principal luta do UFC Perth, Melquizael Costa, Deiveson Figueiredo, Tallison Teixeira, Gabriel Bonfim foram os nomes selecionados pelo Ultimate.

Allen x Costa

Em ascensão no peso-pena, Melquizael Costa terá o maior desafio da carreira ao enfrentar o ex-número 3 do mundo, Arnold Allen, na luta principal do UFC Vegas 117. Embalado por vitórias consecutivas e conhecido pelo estilo agressivo, o brasileiro busca se consolidar no Top 10 da divisão. Do outro lado, Allen tenta se recuperar após resultados irregulares contra a elite dos penas – incluindo a derrota para Jean Silva, em seu último duelo.

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Song x Figueiredo

Ex-campeão dos moscas, Deiveson Figueiredo segue sua trajetória no peso-galo diante do perigoso Song Yadong, em Macau. O brasileiro vive momento inconsistente desde a subida de categoria e busca se aproximar de uma nova disputa de cinturão em caso de vitória. O evento ainda contará com Tallison Teixeira na luta co-principal, em duelo de pesos-pesados, contra o russo Sergei Pavlovich.

Muhammad x Bonfim

Gabriel Bonfim terá a maior oportunidade da carreira ao enfrentar o ex-campeão dos meio-médios Belal Muhammad na luta principal do UFC Vegas 118. Conhecido pela alta taxa de finalizações e embalado por quatro vitórias consecutivas, o brasileiro tenta quebrar a barreira do Top 10 da divisão. Belal, por sua vez, busca se recolocar na corrida pelo cinturão após perder o título em maio de 2025.

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Vale destacar ainda Alex Poatan, que entrará em uma disputa de cinturão no UFC Casa Branca. O ex-campeão dos meio-pesados sobe de categoria para enfrentar o francês Ciryl Gane pelo título interino. Atual dono do cinturão dos pesados, Tom Aspinall precisou se afastar do octógono devido a uma cirurgia nos olhos após um golpe ilegal.

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Calendário até o UFC Casa Branca

UFC Vegas 117

Data: 16 de maio

Luta principal: Arnold Allen (EUA) x Melquizael Costa (BRA)

UFC Macau

Data: 30 de maio

Luta principal: Song Yadong (CHI) x Deiveson Figueiredo (BRA)

Luta co-principal: Sergei Pavlovich (RUS) x Tallison "Xicão" Teixeira (BRA)

UFC Vegas 118

Data: 6 de junho

Luta principal: Belal Muhammad (EUA) x Gabriel Bonfim (BRA)

UFC Freedom 250

Data: 14 de junho

Luta principal: Ilia Topuria (ESP) x Justin Gaethje (EUA) - Cinturão peso-leve

Luta co-principal: Alex "Poatan" Pereira (BRA) x Ciryl Gane (ING) - Cinturão interino peso-pesado

Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)

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