Veterano do UFC cola em recorde de Charles do Bronx

Charles do Bronx tem seu nome marcado no livro de recordes do UFC em mais de uma "categoria". Embora os feitos sigam na história da organização, o brasileiro pode ter uma marca ameaçada no futuro próximo. Neste sábado (9), o norte-americano Jim Miller colocou-se na liderança entre os maiores vencedores por via rápida do Ultimate.

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O lutador com mais lutas e vitórias no UFC é, inclusive, Miller. O peso-leve (até 70,3 kg) registra um total de 47 combates disputados desde sua estreia em 2008. Entre as vezes que entrou no octógono, foram 28 triunfos conquistados — somando decisão, finalização e nocaute.

Apesar de os números de Jim impressionarem, é Do Bronx o responsável por liderar a lista dos maiores vencedores por via rápida (finalização e nocaute). O brasileiro conta com quatro nocautes e 17 finalizações na carreira, enquanto Miller anota seis nocautes e 14 finalizações. Com o resultado deste sábado (9), apenas uma vitória antes do apito final separa os rivais.

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Veterano conclui 14ª finalização no UFC 328

Jim Miller precisou de poucos minutos para garantir a vitória contra o também norte-americano Jared Gordon no UFC 328. O veterano começou a luta em alta intensidade, pressionou desde os segundos iniciais e chegou a balançar Jared Gordon com um forte direto de esquerda.

Após uma breve paralisação causada por um golpe acidental nas partes baixas, Miller retomou o controle do combate e voltou a encurralar o adversário. Em uma tentativa de queda de Gordon, o veterano encaixou uma guilhotina justa e forçou a desistência do rival ainda no primeiro round.

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Jim Miller comemora vitória no UFC (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/UFC)

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FICHA TÉCNICA

UFC 328

📆 Data: 9 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: em Newark (EUA)

Card Principal - 22h

Cinturão peso-médio (até 83,9 Kg): Khamzat Chimaev x Sean Strickland

Cinturão peso-mosca (até 56,7 Kg): Joshua Van x Tatsuro Taira

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Sean Brady x Joaquin Buckley

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Jeremy Stephens

Card Preliminar - 18h

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ateba Gautier x Ozzy Diaz

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joel Alvarez x Yaroslav Amosov

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Mateusz Rebecki

Peso-leve (até 70,3 Kg): Jim Miller x Jared Gordon

Peso-médio (até 83,9 Kg): Roman Kopylov x Marco Tulio

Peso-pena (até 65,7 Kg): Pat Sabatini x William Gomis

Peso-médio (até 83,9 Kg): Baisangur Susurkaev x Djorden Santos

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Clayton Carpenter x Jose Ochoa

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