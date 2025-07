A Seleção Brasileira de boxe venceu todas as cinco lutas disputadas no terceiro dia da Copa do Mundo de Boxe - Cazaquistão 2025, em Astana, nesta quarta-feira (2). Rebeca Santos avançou para a semifinal na categoria até 60kg, enquanto Caroline Almeida, Beatriz Soares, Yuri Falcão e Isaías Filho garantiram vagas nas quartas de final em suas respectivas categorias.

continua após a publicidade

➡️ Pimblett critica estratégia de Charles do Bronx contra Topuria no UFC 317: ‘Vergonhoso’

Na segunda etapa da série mundial, o Brasil manteve aproveitamento total nas disputas realizadas nesta quarta-feira (2). Quatro atletas estrearam, enquanto Rebeca Santos participou de seu segundo combate na competição.

No primeiro dia, na segunda-feira (30), Kaian Reis derrotou Necat Ekinci, da Turquia, na categoria masculina até 70kg, enquanto Rebeca Santos derrubou a francesa Lisa Nouiceur no feminino até 60kg por nocaute técnico.

continua após a publicidade

Como foram as lutas no Cazaquistão

Caroline Almeida abriu a participação brasileira na sessão inicial, competindo na categoria feminina até 51kg contra Gayeon Mun, da Coreia do Sul. A brasileira dominou os três rounds e venceu por decisão unânime (5 a 0), classificando-se para enfrentar a indiana Anamika Anamika nas quartas de final, na quinta-feira (4).

Na sessão noturna, Rebeca Santos disputou as quartas de final da categoria feminina até 60kg contra Yeonji Oj, da Coreia do Sul. Em confronto equilibrado, a brasileira superou por decisão dividida (3 a 2) a mesma adversária que a havia derrotado nas finais da Copa do Mundo 2024, avançando para a semifinal.

continua após a publicidade

Beatriz Soares também competiu na sessão noturna, estreando na categoria feminina até 65kg contra a australiana Marissa Williamson. A brasileira acertou dois cruzados decisivos no minuto final do terceiro round e venceu por pontos (4 a 1). Beatriz enfrentará a uzbeque Navbakhor Khamidova nas quartas de final, na sexta-feira (4).

Na categoria masculina até 65kg, Yuri Falcão enfrentou o mongol Bat-Ulzii Erdenetsogt. O brasileiro estudou o oponente no primeiro round, foi eficiente no segundo e decisivo no terceiro, garantindo vitória por pontos (4 a 0). Yuri avançou para as quartas de final contra Omar Livaza, do Quirguistão, marcadas para sexta-feira (4).

Isaías Filho fechou a participação brasileira do dia na categoria masculina até 90kg contra o alemão Tyron Amo. O pugilista brasileiro impôs seu ritmo desde o início, com boa variação de golpes e movimentação, vencendo por decisão unânime (5:0). Isaías enfrentará o francês Soheb Bouafia nas quartas de final, também na sexta-feira (4).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Copa do Mundo de Boxe - Cazaquistão 2025 é a segunda etapa da série mundial, após a primeira realizada em Foz do Iguaçu entre março e abril deste ano. A competição em Astana acontece depois do Brasil ter sido o país mais premiado no Grand Prix de Boxe da Tchéquia 2025, em maio.

A delegação brasileira volta aos ringues nesta quinta-feira (3) para disputar sete lutas válidas pelas quartas de final. Tatiana Chagas, Jucielen Romeu, Bárbara dos Santos, Michael Douglas Trindade, Luiz Oliveira, Kaian Reis, Wanderley Pereira e Caroline Almeida competirão amanhã.

Beatriz Soares, Yuri Falcão e Isaías Filho disputarão suas lutas de quartas de final na sexta-feira (4), contra adversários do Uzbequistão, Quirguistão e França, respectivamente.