Lutador brasileiro tem luta cancelada no UFC 321; entenda

Antes mesmo do evento, uma baixa foi registrada para o Brasil no UFC 321 deste sábado (25). O brasileiro Matheus Camilo teve a luta cancelada pelo Ultimate após o adversário se retirar do card. A confirmação da organização aconteceu durante a pesagem oficial na madrugada desta sexta-feira (24).

continua após a publicidade

➡️ Campeão dos pesados fala sobre possível luta no UFC contra Alex Poatan: 'Se oferecer, eu aceito'

Segundo o UFC, a luta foi cancelada por conta de problemas pessoais do palestino Abdul-Kareem Al-Selwady. É o quarto duelo do lutador que precisa ser retirado de um evento, o que amplia a marca negativa com duas "desistências".

Com a luta cancelada, a oportunidade de Camilo de superar a derrota em sua estreia na organização é adiada. Nas redes sociais, o lutador confirmou que o Ultimate remanejou sua luta para evento em novembro, ainda neste ano.

continua após a publicidade

O brasileiro fez seu primeiro confronto no UFC em maio de 2025, quando foi finalizado no segundo round pelo norte-americano Gabe Green.

Com a saída desse confronto, o marroquino Nasrat Haqparast e o australiano Quillan Salkilld, do peso-leve, se enfrentarão pela última disputa do card preliminar.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Mesmo sem Camilo, brasileiros se mantêm no UFC 321

As brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern confirmaram a luta co-principal do UFC 321 pela disputa do cinturão peso-palha. Na madrugada desta sexta-feira (24), as duas lutadoras bateram o peso no limite da categoria – até 52,1 kg.

continua após a publicidade

Apesar de 500 gramas acima, Jaqueline ainda estava no limite do UFC, já que não disputa cinturão, e confirmou a luta de abertura do evento deste sábado (25). Ainda no card preliminar, Valter Walker enfim poderá buscar o "quarto pé", em referência à sua sequência de vitórias por finalização. O brasileiro bateu com sobra de quase 10 kg na categoria dos pesados, enquanto o adversário ficou apenas 300 gramas do limite.

Assim como Walker, Jailton Almeida ficou bem abaixo do valor exigido para o peso-pesado, com 107,5 kg na balança. O Malhadinho, então, confirma a luta contra o russo Alexander Volkov pelo card principal do UFC 321.