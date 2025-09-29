A luta entre Popó e Wanderlei no Spaten Fight Night terminou em uma briga generalizada que segue repercutindo entre as equipes dos atletas. Em live nas redes sociais, Werdum, ex-campeão do UFC e amigo de Wanderlei Silva, sugeriu uma luta entre o técnico do amigo e Popó.

Werdum estava no meio da confusão generalizada. Ele partiu do corner de Wanderlei e invadiu o ringue. O ex-campeão do UFC sugeriu o embate entre Popó e André Dida, que teria batido no rival de Wanderlei. Werdum também descartou a possibilidade de enfrentar Popó.

Imagens da Globo mostram mais detalhes da confusão após a luta entre Popó e Wanderlei Silva. (Foto: Reprodução/TV Globo)

— Eu contra o Popó é impossível, não tem essa possibilidade. Primeiro, ele nunca aceitaria uma luta numa regra diferente. E, mesmo no boxe, posso machucar o Popó em uma situação muito grave — afirmou Werdum em live nas redes sociais.

O ex-campeão, então, sugeriu o confronto entre o técnico de Wanderlei e Popó. Para ele, o vencedor seria Dida, com total certeza:

— O mais justo seria botar o Popó contra o Dida. Ele nunca aceitaria essa luta. Brincamos com o Dida, é o nosso atleta e professor da nossa equipe há muitos anos. Nos conhecemos há 20 anos, e o Dida sempre foi conhecido como carrasquinho. Ele é muito bom no boxe e muay thai. Seria o mais justo se acontecesse (a luta entre eles). Imagina o Dida contra o Popó, ele iria nocautear o Popó 100%.

Werdum (Foto: Reprodução Instagram)

Popó cogita aposentadoria

O pugilista Popó Freitas se manifestou no último domingo sobre a briga generalizada que tomou conta da luta principal do Spaten Fight Night, pediu desculpas a Wanderlei Silva e colocou sua continuidade no mundo das lutas em dúvida, relatando que estava muito triste com o que havia acontecido.

Após Popó ser declarado vencedor por desclassificação de Silva, a equipe do tetracampeão mundial e o time de Wanderlei trocaram ofensas em cima do ringue e se agrediram mutuamente. Wanderlei Silva, ao tentar separar a briga, foi nocauteado por Rafael Freitas, filho de Popó. No seu Instagram, o baiano fez questão de pedir desculpas a Wanderlei pelo ocorrido, disse que não vai se pronunciar mais sobre o assunto e disse não saber se continua a lutar.

— Fala, pessoal, graças a Deus, cheguei em casa, tudo bem. Não faço mais reportagens sobre o que aconteceu, se tem alguma pessoa com quem eu possa falar sobre o que aconteceu é o Wanderlei Silva. É um cara que merece meu respeito, a minha desculpa por tudo o que aconteceu. Não falo mais sobre isso. Para mim, acabou. E agora, vamos viver uma nova vida. Wanderlei, melhoras, meu irmão, estamos aqui firmes e fortes. Também me machuquei, não foi só você, não. Só eu sei o que eu estou sentindo. Que Deus te abençoe, meu irmão, estamos juntos, somos guerreiros. E eu vou ver a partir de agora o que eu vou fazer, se continuo, não continuo mais lutando, porque eu estou muito triste e chateado com o que aconteceu - comentou Popó através de seu Instagram oficial.

— Que Deus te abençoe, meu irmão, estamos juntos, somos guerreiros. E eu vou ver a partir de agora o que eu vou fazer, se continuo, não continuo mais lutando, porque eu estou muito triste e chateado com o que aconteceu — finalizou.