Filho de Popó comenta sobre soco em Wanderlei: ‘Legítima defesa’

O filho de Acelino "Popó" Freitas, Rafael Freitas, se manifestou sobre a briga generalizada entre as equipes do boxeador e de Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, no último sábado (27). Rafael pediu desculpas pelo ocorrido, mas afirmou ter agido em legítima defesa para proteger seu pai e seu irmão durante a confusão.

O comentário ocorreu durante uma entrevista exclusiva ao Fantástico, que vai ao ar na noite deste domingo (28) em uma reportagem especial sobre a confusão.

— Quando eu percebi que começou aquela confusão generalizada, iniciando com a equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador, pelo Werdum. Então quando eu vi todos eles lá, agredindo meu pai e meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender minha família — comentou Rafael.

Rafael Freitas, filho de Popó, acerta soco em Wanderlei Silva durante confusão no ringue. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Iago Freitas, outro filho do boxeador, estava na equipe de corner do pai. A transmissão do evento capturou imagens de Rafael usando um terno preto e branco (mesma roupa da pessoa que acerta o golpe em Wanderlei) e segurando um dos cinturões de campeão de Popó. Outra câmera flagrou a briga de dentro do ringue e também registrou o soco que nocauteou Wanderlei.

Veja o vídeo exclusivo da reportagem do Lance!

Wanderlei Silva ficou desacordado por um tempo e precisou sair carregado do local da luta para um hospital. Segundo Fabrício Werdum, também lutador de MMA e amigo de Wanderlei, estava como integrante de sua equipe e confirmou que o atleta precisou levar pontos e está com o nariz quebrado.

Apesar disso, o lutador de MMA já está em Curitiba e vai realizar novos exames devido as fortes dores de cabeça.

