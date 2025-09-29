O pugilista Popó Freitas se manifestou no último domingo sobre a briga generalizada que tomou conta da luta principal do Spaten Fight Night, pediu desculpas a Wanderlei Silva e colocou sua continuidade no mundo das lutas em dúvida, relatando que estava muito triste com o que havia acontecido.

Após Popó ser declarado vencedor por desclassificação de Silva, a equipe do tetracampeão mundial e o time de Wanderlei trocaram ofensas em cima do ringue e se agrediram mutuamente. Wanderlei Silva, ao tentar separar a briga, foi nocauteado por Rafael Freitas, filho de Popó. No seu Instagram, o baiano fez questão de pedir desculpas a Wanderlei pelo ocorrido, disse que não vai se pronunciar mais sobre o assunto e disse não saber se continua a lutar.

- Fala, pessoal, graças a Deus, cheguei em casa, tudo bem. Não faço mais reportagens sobre o que aconteceu, se tem alguma pessoa com quem eu possa falar sobre o que aconteceu é o Wanderlei Silva. É um cara que merece meu respeito, a minha desculpa por tudo o que aconteceu. Não falo mais sobre isso. Para mim, acabou. E agora, vamos viver uma nova vida. Wanderlei, melhoras, meu irmão, estamos aqui firmes e fortes. Também me machuquei, não foi só você, não. Só eu sei o que eu estou sentindo. Que Deus te abençoe, meu irmão, estamos juntos, somos guerreiros. E eu vou ver a partir de agora o que eu vou fazer, se continuo, não continuo mais lutando, porque eu estou muito triste e chateado com o que aconteceu - comentou Popó através de seu Instagram oficial.

Filho de Popó pede desculpas a Wanderlei

Rafael Freitas, filho de Popó, acerta soco em Wanderlei durante confusão (Foto: Reprodução/TV Globo)

Após o pai falar sobre aposentadoria, Rafael Freitas, se manifestou sobre a briga generalizada entre as equipes de Popó e de Wanderlei Silva no Spaten Fight Night, no último sábado (27). Rafael pediu desculpas pelo ocorrido, mas afirmou ter agido em legítima defesa para proteger familiares durante a confusão.

— Quando eu percebi que começou aquela confusão generalizada, iniciando com a equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador, pelo Werdum. Então quando eu vi todos eles lá, agredindo meu pai e meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender minha família — comentou Rafael, em entrevista exclusiva ao Fantástico.