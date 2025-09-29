Popó passa por cirurgia após fratura na mão e sangramento interno

Acelino Freitas, Popó, será operado nesta segunda-feira (29) em Salvador para tratar uma fratura na mão e sangramento interno. Os problemas de saúde foram identificados em exames realizados após a confusão ocorrida no final do combate contra Wanderlei Silva, no último sábado, durante o evento "Spaten Fight Night".

O boxeador está internado na unidade da Rede D'OR na capital baiana, onde será submetido ao procedimento cirúrgico. A operação tem previsão de durar aproximadamente duas horas e meia, conforme informou a assessoria do atleta.

A lesão na mão do tetracampeão mundial seria resultado direto da briga que aconteceu após o término da luta contra Wanderlei Silva no evento realizado sábado. Além do problema na mão, Popó também precisou fazer exames na cabeça devido ao sangramento interno detectado. Sua assessoria afirmou que os exames não indicaram complicações cerebrais.

O procedimento está agendado para o início da tarde desta segunda. A cirurgia ocorrerá na unidade hospitalar localizada em Salvador.

O próprio atleta comunicou sobre a necessidade da intervenção cirúrgica através de uma postagem em suas redes sociais na noite de domingo. Ainda não existem informações sobre o período de recuperação do boxeador após a cirurgia ou quando ele poderá retomar suas atividades.

A equipe médica responsável pelo tratamento do tetracampeão deve fornecer mais detalhes sobre seu estado de saúde e processo de recuperação após a conclusão do procedimento.

Popó contempla aposentadoria (Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto)

Popó cogita aposentadoria

O pugilista Popó Freitas se manifestou no último domingo sobre a briga generalizada que tomou conta da luta principal do Spaten Fight Night, pediu desculpas a Wanderlei Silva e colocou sua continuidade no mundo das lutas em dúvida, relatando que estava muito triste com o que havia acontecido.

Após Popó ser declarado vencedor por desclassificação de Silva, a equipe do tetracampeão mundial e o time de Wanderlei trocaram ofensas em cima do ringue e se agrediram mutuamente. Wanderlei Silva, ao tentar separar a briga, foi nocauteado por Rafael Freitas, filho de Popó. No seu Instagram, o baiano fez questão de pedir desculpas a Wanderlei pelo ocorrido, disse que não vai se pronunciar mais sobre o assunto e disse não saber se continua a lutar.

— Fala, pessoal, graças a Deus, cheguei em casa, tudo bem. Não faço mais reportagens sobre o que aconteceu, se tem alguma pessoa com quem eu possa falar sobre o que aconteceu é o Wanderlei Silva. É um cara que merece meu respeito, a minha desculpa por tudo o que aconteceu. Não falo mais sobre isso. Para mim, acabou. E agora, vamos viver uma nova vida. Wanderlei, melhoras, meu irmão, estamos aqui firmes e fortes. Também me machuquei, não foi só você, não. Só eu sei o que eu estou sentindo. Que Deus te abençoe, meu irmão, estamos juntos, somos guerreiros. E eu vou ver a partir de agora o que eu vou fazer, se continuo, não continuo mais lutando, porque eu estou muito triste e chateado com o que aconteceu - comentou Popó através de seu Instagram oficial.

— Que Deus te abençoe, meu irmão, estamos juntos, somos guerreiros. E eu vou ver a partir de agora o que eu vou fazer, se continuo, não continuo mais lutando, porque eu estou muito triste e chateado com o que aconteceu — finalizou.