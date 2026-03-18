A história de Anderson Silva é marcada por grandes conquistas e feitos históricos. Entre as poucas lacunas de sua carreira, está a ausência de uma vitória sobre Chris Weidman, algo que o brasileiro não conseguiu durante sua passagem pelo UFC. Por isso, uma nova revanche ainda é aguardada pelos fãs, mesmo que, desta vez, o duelo aconteça no boxe.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Quem acompanhou a carreira de Anderson no UFC conhece bem a rivalidade. Conhecido como Spider Silva, o brasileiro ainda tem como "pedra no sapato" o adversário que nunca conseguiu derrotar no octógono. Durante promoção da nova série do astro no Paramount+, em entrevista exclusiva ao Lance!, o lutador espera poder reencontrar o norte-americano.

— Acabou que o Chris machucou o braço e a gente não conseguiu fazer essa revanche. Mas vamos esperar, talvez aconteça. Não tem nenhuma previsão. Acabou que era para ter acontecido, mas não aconteceu e eu acabei lutando com o Tyron Woodley. Mas vamos ver, tomara que aconteça. Seria legal ter essa oportunidade de lutar com o Chris novamente.

continua após a publicidade

Marcada para dezembro de 2025, a segunda revanche de Spider contra Weidman precisou ser cancelada indefinitivamente por causa de uma grave lesão. Apesar da grande expectativa dos fãs, o rival se lesionou e precisou desistir do evento.

O motivo teria sido um rompimento no tendão do bíceps de Chris durante a preparação para o duelo. Segundo "The All American", a lesão aconteceu quando lançava um gancho de esquerda. Embora a ideia inicial fosse enfrentar Anderson com a lesão ainda leve, a situação piorou e uma intervenção cirúrgica foi necessária.

continua após a publicidade

UFC 162: Chris Weidman nocauteia Anderson Silva (Foto: Reprodução)

➡️ Alex Poatan abre o jogo sobre luta contra Jon Jones no UFC: 'Faz sentido'

➡️ Dana White detona atuação de Charles do Bronx em UFC 326: 'É impossível'

Muita história entre os rivais no UFC

Os dois atletas têm um histórico marcante no octógono. Em 2013, quando se enfrentaram pela primeira vez no UFC, "Spider" defendia uma sequência de 16 vitórias e 10 defesas consecutivas de cinturão. Weidman, que na época tinha apenas nove lutas profissionais, conseguiu derrotar o brasileiro nas duas ocasiões em que se encontraram.

Desde que se afastou do MMA em 2020, Silva participou de cinco lutas de boxe, acumulando duas vitórias, uma derrota e dois empates. Weidman, por sua vez, aposentou-se do MMA este ano e fará sua estreia no boxe profissional neste confronto.

Anderson Silva anteriormente havia declarado que sua história competitiva com rival estava encerrada, afirmando que teria que "dormir" com o fato de ter perdido para a zebra. No entanto, essa posição mudou com a intermediação da empresa de Jake Paul, com quem o brasileiro já havia lutado – e perdido.

+Aposte na vitória do seu lutador favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável