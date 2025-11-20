Tsarukyan x Hooker: confira card, onde assistir e horário do UFC Qatar
Evento será realizado pela primeira vez em Doha, no Qatar
Com apenas um brasileiro, o UFC chega pela primeira vez na cidade de Doha, capital do Qatar, para mais um dia de muita ação no próximo sábado (22). A luta principal do Fight Night será entre o armeno Arman Tsakuryan e o neozeolandês Dan Hooker. O card preliminar está agendado para às 12h (de Brasília), seguido do principal, às 15h.
O Brasil não terá representantes no card principal. Apesar disso, o evento contará participação de um brasileiro no preliminar: Rafael Cerqueira, do peso meio-pesado.
Tsakuryan x Hooker: luta principal do UFC Qatar
Tsarukyan chega para o combate em fase destacada na carreira, com quatro vitórias consecutivas e nove triunfos em suas dez últimas aparições no octógono. O armênio derrotou nomes expressivos como Charles "do Bronx" Oliveira e Beneil Dariush.
Uma vitória neste confronto pode garantir a Tsarukyan a oportunidade de desafiar Ilia Topuria pelo cinturão da categoria. O lutador tem mostrado consistência em suas apresentações recentes na divisão até 70 kg.
Hooker fará sua primeira luta no octógono em 2025. O neozelandês compete no UFC desde 2014 e vem de vitória sobre Mateusz Gamrot no UFC 305. O lutador busca seu quarto resultado positivo consecutivo e é reconhecido por seu poder de nocaute e versatilidade no striking.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2025 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming UFC Fight Pass em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
FICHA TÉCNICA
UFC Qatar
📆 Data: 22 de novembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 12h (horário de Brasília)
🌍 Local: em Doha, no Qatar
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 15 horas
Peso-leve (até 70,3 Kg): Arman Tsarukyan x Dan Hooker
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Ian Machado Garry
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Volkan Oezdemir x Alonzo Menifield
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Hermansson x Myktybek Orolbai
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Serghei Spivac x Shamil Gaziev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Kyoji Horiguchi
Card Preliminar - 12 horas
Peso-pena (até 65,7 Kg): Bogdan Grad x Luke Riley
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Nicolas Dalby x Saygid Izagakhmaev
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Asu Almabayev
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Abdul Rakhman Yakhyaev x Rafael Cerqueira
Peso-galo (até 61,2 Kg): Bekzat Almakhan x Aleksandre Topuria
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ismail Naurdiev x Ryan Loder
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Shem Rock
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Marek Bujlo x Denzel Freeman
