UFC 317: Payton Talbott controla Felipe Lima e volta a vencer no Ultimate

Em luta do peso galo, Payton Talbott derrotou o Felipe "Jungle Boy" Lima por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28), no UFC 317, neste sábado (28), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Estados Unidos. O americano anulou as tentativas de quedas do brasileiro e também levou a melhor em pé.

Com o resultado, Payton chega a sua 10 vitória no MMA e se recupera do revês sofrido para Raoni Barcelos, em janeiro. Do outro lado, Felipe foi derrotado pela segunda vez na carreira, que vinha de 13 vitórias consecutivas.

Como foi a luta?

O combate começou acelerado, com Felipe conectando bons jabs no adversário. Na metade do assalto, o brasileiro foi para a tentativa de queda, mas com uma cambalhota, o americano conseguiu reverter a situação e ficar por cima no solo. Após girar, Lima quase conseguiu a chave de tornozelo, mas Talbott virou e atacou no ground and pound. O brasileiro se defendeu e rapidamente levantou e teve outra queda, ficando por cima até o fim do assalto.

No segundo round, após acertar combinações de socos, Felipe foi para nova tentativa de queda, mas Payton se defendeu bem e ficou por cima no chão, onde se levantou rapidamente. Na metade do assalto, Lima tentou ir ao solo, mas, novamente, Talbott se defendeu e controlou por cima até se levantar após acertar golpes no ground and pound. Nos segundos finais, o brasileiro levou o americano para a grade e alcançou as costas do oponente, que se defendeu bem mais uma vez e terminou o período por cima no chão.

Payton Talbott derrotou o Felipe "Jungle Boy" Lima no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

O terceiro e último começou com ambos os lutadores trocando bons golpes em pé, mas na metade, Felipe converteu a queda para cima do americano, mas sem conseguir progredir. No restante do assalto, Talbott seguiu pressionando o brasileiro e acertou um chute giratório, mas sem derrubar Felipe. Na sequência, Lima foi para a queda e, mais uma vez, defendido por Payton, que controlou no solo até o fim do combate. Na decisão dos juízes, Payton Talbott derrotou Felipe Lima de forma unânime (triplo 29-28)