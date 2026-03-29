As histórias de Alison 'Mamute': café da manhã com Phelps e pé-frio de Djokovic

Alison Cerutti - o "Mamute" do vôlei de praia - se aposentou com um currículo que conta com três participações olímpicas, incluindo uma medalha de prata em Londres 2012 e o título de campeão olímpico na Rio 2016. Mas as histórias do ex-jogador de vôlei de praia em Olimpíadas não se resumem apenas a dentro de quadra, mas também a encontros fora dela, na Vila Olímpica.

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Para os jogadores, disputar os Jogos Olímpicos é como estar na "Disney do atleta". Lá, na Vila Olímpica, os maiores nomes do esporte se reúnem e convivem, seja em corredores ou durante refeições. E foi em um desses momentos que Mamute conheceu Michael Phelps, nadador dono do recorde de 28 medalhas conquistadas em Olimpíadas.

Em entrevista ao Lance!, o ex-jogador relembrou esse encontro. Ele conta que o momento aconteceu durante um café da manhã de Londres 2012, quando Emanuel era seu parceiro. Enquanto preparava seu prato, Mamute ouviu "um cara de agasalho e barba pra fazer" dar "bom dia". E, só depois, percebeu que se tratava da lenda Michael Phelps.

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— Quando vi que era ele, deixei minha bandeja cair. Ele saiu, e eu voltei tremendo para a mesa.

Na chegada à mesa, Emanuel questionou o porquê seu parceiro estava estranho. Foi quando Mamute respondeu, orgulhoso, que Michael Phelps o tinha cumprimentado. Experiente, na quinta participação olímpica, Emanuel deu a tônica do encontro: "Bem-vindo aos Jogos Olímpicos".

Alison Mamute e Emanuel Rego foram medalha de prata em Londres 2012 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Alison 'Mamute' e o 'azar' a Djokovic

"Uma experiência muito bacana". Foi assim que Mamute definiu a oportunidade de, em um "day off" - sem jogar - na Rio 2016, toda a equipe entrar na Vila Olímpica e conhecer as instalações do lugar. O que já seria um dia especial, ficou melhor ainda.

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Isso porque, quando entraram na academia, o sérvio Novak Djokovic apareceu logo atrás de Mamute. O então jogador de vôlei foi até o tenista, se apresentou e pediu uma foto. Nesse momento, para surpresa do atleta, Djokovic foi direto: "Cara, eu sei quem é você. Tudo bem?".

E o encontro se repetiu. Cinco anos depois, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, os dois se cumprimentaram logo após um credenciamento, e Djokovic se referiu a Mamute como "meu amigo". Além disso, parabenizou o brasileiro pelo ouro nos Jogos do Rio 2016.

Mas, pelo jeito, a presença de Mamute dá azar para o tenista. Na Rio 2016, Djokovic foi eliminado logo na estreia e, em Tóquio 2020, foi derrotado na disputa do bronze. Coincidência ou não, o ouro do sérvio veio justamente no ano em que Mamute não participou dos Jogos, em Paris 2024.

Novak Djokovic foi ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Dubreuil/Kopatsch/Zimmer)

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Os encontros olímpicos

Para Mamute, a experiência das Olimpíadas vai muito além das quadras, e os encontros "casuais" na Vila, com grandes nomes do esporte, são a prova disso.

— Você está entre os melhores. Isso é muito gratificante e mostra que as pessoas te enxergam e são seres humanos como você.