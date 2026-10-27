Lenda do UFC afirma quem é o maior peso-pena da história

Max Holloway declarou em live que Alexander Volkanovski é o maior peso-pena (até 65,8 kg) da história do UFC, após o australiano vencer o UFC 333 no último sábado (24), em Abu Dhabi. Os dois já protagonizaram uma rivalidade marcante com três confrontos, todos vencidos por Volkanovski.

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Alexander Volkanovski, aos 38 anos, é um dos nomes mais respeitados do MMA atual, com uma carreira iniciada em 2012 e um cartel de 29 vitórias e quatro derrotas. O australiano se destacou por sua inteligência tática, resistência e capacidade de adaptação, conquistando vitórias importantes contra atletas como Max Holloway, José Aldo, Diego Lopes e Yair Rodriguez. Além de ser ex-campeão peso-pena do UFC, Volkanovski também disputou o cinturão dos leves.

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Alexander Volkanovski comemora vitória por cinturão no UFC 325 (Foto: STEVEN MARKHAM / AFP)

Max Holloway, por sua vez, reconhece o valor do adversário e o coloca no topo da categoria. Em sua transmissão na plataforma Kick, o havaiano afirmou: "Feliz pelo Volk, mano. O cara é o melhor de todos os tempos dos penas, cara. Eu sempre disse isso para vocês". A rivalidade entre os dois começou em 2019, com Volkanovski vencendo os dois primeiros combates, e se consolidou com a vitória na trilogia em 2022.

A vitória mais recente de Volkanovski no UFC 333 reforçou sua posição dominante na divisão dos penas, consolidando seu legado e o respeito de seus principais rivais, como Holloway. Com o triunfo, Alexander Volkanovski mantém seu reinado na categoria peso-pena e segue como referência para a divisão, enquanto Max Holloway reconhece publicamente sua supremacia.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.