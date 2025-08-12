O icônico troféu da Libertadores está de passagem pelo Brasil e ficará à disposição dos torcedores para tirar fotos, com entrada livre e gratuita. Este ano a exposição começará no Rio de Janeiro - casa do atual campeão - e em seguida partirá rumo a São Paulo.

Exposição da taça da Libertadores: data, horário e local

Rio de Janeiro: de 14 a 17 de agosto no Barra Shopping, das 13 às 21h.

São Paulo: de 21 a 24 de agosto, no Shopping Eldorado, das 13 às 21h.

Troféu da Libertadores (Foto: AFP)

Além do troféu, o espaço terá a disposição as camisas oficiais dos clubes que competem nas oitavas de final do torneio, eventos ao vivo, sorteios e surpresas preparadas para se conectar com o espírito do futebol sul-americano.

Com um público estimado de mais de 30.000 pessoas durante sua passagem pelo Brasil, a Trophy Tour – Turnê do Troféu – prevê expandir-se para outros países sul-americanos em um futuro próximo, levando o prestígio, a competitividade e a emoção da CONMEBOL Libertadores a todos os rincões do continente.

Mata-mata da Liberta

Na Libertadores, a fase de oitavas de final tem início nesta terça-feira (12). Às 19h (de Brasília), Fortaleza e Vélez Sarsfield abrem a rodada. Em seguida, às 21h30, o São Paulo visita o Atlético Nacional, enquanto o Racing enfrenta o Peñarol, no Uruguai.

A quarta-feira (13) reserva mais dois confrontos: Cerro Porteño x Estudiantes e o clássico nacional entre Flamengo e Internacional. Na quinta-feira (14), encerrando os jogos de ida, entram em campo Botafogo x LDU, Libertad x River Plate e Universitario x Palmeiras.