Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, dia 12 de agosto

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
15:15
Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, dia 12 de agosto, pelo jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece no estádio Atanásio Giradot, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília). A transmissão será exclusiva do Paramount +, plataforma de streaming. Clique aqui para assinar o Paramount+.

O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição sem derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias consecutivas. No último compromisso, venceu o Bahia por 2 a 0.

O São Paulo foi líder do Grupo D, com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos. Já o Atlético Nacional terminou na segunda colocação do Grupo F, com 9 pontos. No jogo mais recente, a equipe colombiana venceu o Alianza por 3 a 0 e, no cenário local, é apontada como uma das mais fortes do país.

Ficha do jogo

ATL
SAO
COPA LIBERTADORE
IDA - OITAVAS DE FINAL
Data e Hora
Terça-feira, dia 12 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Atanásio Giradot, Medellín, na Colômbia
Árbitro
Gustavo Tejera (URU)
Assistentes
Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
Var
Leodán González (URU)
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO NACIONAL X SÃO PAULO
IDA - OITAVAS - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, dia 11 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Atanásio Giradot, Medellín, na Colômbia
📺 Transmissão: Paramount + (streaming)
🧑‍⚖️ Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
🏁 VAR: Leodán González (URU)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Marcelo Gandolfi)
Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Crespo fará seu primeiro jogo pela Libertadores desde quando assumiu o comando do São Paulo nesta segunda passagem (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

