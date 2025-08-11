Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, dia 12 de agosto, pelo jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida acontece no estádio Atanásio Giradot, na Colômbia, às 21h30 (de Brasília). A transmissão será exclusiva do Paramount +, plataforma de streaming. Clique aqui para assinar o Paramount+.

O Tricolor encerrou a fase de grupos da competição sem derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, vive um grande momento no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias consecutivas. No último compromisso, venceu o Bahia por 2 a 0.

O São Paulo foi líder do Grupo D, com a segunda melhor campanha geral da fase de grupos. Já o Atlético Nacional terminou na segunda colocação do Grupo F, com 9 pontos. No jogo mais recente, a equipe colombiana venceu o Alianza por 3 a 0 e, no cenário local, é apontada como uma das mais fortes do país.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO NACIONAL X SÃO PAULO

IDA - OITAVAS - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, dia 11 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Atanásio Giradot, Medellín, na Colômbia

📺 Transmissão: Paramount + (streaming)

🧑‍⚖️ Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🏁 VAR: Leodán González (URU)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO NACIONAL (Técnico: Javier Marcelo Gandolfi)

Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista.

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.