Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam pelas oitavas da competição
Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG se enfrentam nesta terça-feira (12), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores, terá transmissão da ESPN (canal de TV fechada) e do Disney+ (streaming).
Clique para assistir no Disney+
O Fortaleza vem de derrota por 5 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. O time está na zona de rebaixamento da competição nacional e tenta virar a chave para a disputa da Copa Libertadores. O Vélez, por outro lado, perdeu para o San Lorenzo-ARG por 1 a 0 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.
O Tricolor avançou ao mata-mata na segunda posição do Grupo E, com oito pontos. O Vélez, que fez 11 pontos, foi o líder na chave H.
Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza
Histórico do confronto
Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG se enfrentarão pela primeira vez na história. Falando de futebol argentino, entre Libertadores e Sul-Americana, o Tricolor já duelou com Boca Juniors-ARG, Racing-ARG, River Plate-ARG, Independiente-ARG e San Lorenzo.
Fortaleza atinge recorde negativo após derrota contra o Botafogo
Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Vélez Sarsfield
✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X VÉLEZ SARSFIELD
COPA LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (JOGO DE IDA)
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)
🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)
🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Martínez) e Lucca Prior; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.
VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Aliendro, Maher Carrizo, Tomás Galván e Imanol Machuca; Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.
