menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Equipes se enfrentam pelas oitavas da competição

Onde assistir Fortaleza x Vélez Sarsfield (Foto: arte/Lance!)
imagem cameraFortaleza e Vélez Sarsfield se enfrentam na Arena Castelão (Foto: Arte/Lance!)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 11/08/2025
19:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG se enfrentam nesta terça-feira (12), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores, terá transmissão da ESPN (canal de TV fechada) e do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Clique para assistir no Disney+

O Fortaleza vem de derrota por 5 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. O time está na zona de rebaixamento da competição nacional e tenta virar a chave para a disputa da Copa Libertadores. O Vélez, por outro lado, perdeu para o San Lorenzo-ARG por 1 a 0 em seu último jogo, válido pelo Campeonato Argentino.

O Tricolor avançou ao mata-mata na segunda posição do Grupo E, com oito pontos. O Vélez, que fez 11 pontos, foi o líder na chave H.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Histórico do confronto

Fortaleza e Vélez Sarsfield-ARG se enfrentarão pela primeira vez na história. Falando de futebol argentino, entre Libertadores e Sul-Americana, o Tricolor já duelou com Boca Juniors-ARG, Racing-ARG, River Plate-ARG, Independiente-ARG e San Lorenzo.

continua após a publicidade
Partida entre Racing e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)
Partida entre Racing e Fortaleza, pela Copa Libertadores (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

➡️ Fortaleza atinge recorde negativo após derrota contra o Botafogo

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Vélez Sarsfield

✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X VÉLEZ SARSFIELD
COPA LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (JOGO DE IDA)

📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Derlis López (PAR)
🚩 Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)
🖥️ VAR: Ulises Mereles (PAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Martínez) e Lucca Prior; Herrera, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva.
VÉLEZ SARSFIELD: Marchiori; Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán e Elias Gomez; Baeza, Aliendro, Maher Carrizo, Tomás Galván e Imanol Machuca; Braian Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias