Veja como os vascaínos reagiram a Vasco x Botafogo na Copa do Brasil
Duelo tem data base para os dias 27 de agosto e 11 de setembro
Apesar da recente sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro, resultando na parcial 17ª posição na tabela, os torcedores do Vasco parecem não temer seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil: o Botafogo. Torcedores vascaínos demonstram confianças nas redes sociais, mesmo que o clube decida o jogo fora de casa.
Mata-mata da Copa do Brasil
A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos e dos mandos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito clubes seguem na disputa pelo título, e o sorteio definiu também o chaveamento até a grande decisão.
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil
(Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro
(Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians
(Confronto 3) Vasco* x Botafogo
(Confronto 4) Bahia* x Fluminense
->Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.
*Mandante do primeiro jogo
Calendário-base da competição
Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro
Semifinais: 5 e 19 de outubro
Finais: 2 e 9 de novembro
