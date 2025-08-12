Apesar da recente sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro, resultando na parcial 17ª posição na tabela, os torcedores do Vasco parecem não temer seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil: o Botafogo. Torcedores vascaínos demonstram confianças nas redes sociais, mesmo que o clube decida o jogo fora de casa.

Mata-mata da Copa do Brasil

A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos e dos mandos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito clubes seguem na disputa pelo título, e o sorteio definiu também o chaveamento até a grande decisão.

Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

(Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro

(Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians



(Confronto 3) Vasco* x Botafogo

(Confronto 4) Bahia* x Fluminense



->Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.

*Mandante do primeiro jogo

Calendário-base da competição

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro

Finais: 2 e 9 de novembro

Veja o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil com os mandos de campo (Foto: Reprodução/CBF TV)

