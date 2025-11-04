Fluminense comemora dois anos do título da Libertadores

Há exatos dois anos, no dia 4 de novembro de 2023, o Fluminense viveu um dos maiores momentos de sua história: a conquista da Copa Libertadores da América, com a vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, no Maracanã.

O título encerrou décadas de espera e transformou o clube carioca em campeão continental pela primeira vez, coroando o trabalho de Fernando Diniz e uma geração que uniu talento, carisma e identificação com o torcedor tricolor.

Os gols de Germán Cano e John Kennedy entraram para o imaginário popular do torcedor, assim como o apito final de Wilmar Roldán, que selou a "Glória Eterna". Aquele 4 de novembro virou mais que uma data, tornou-se um símbolo emocional para a torcida, que se curou de uma ferida aberta 15 anos antes, também na final de uma Libertadores, também no Maracanã, mas contra a LDU.

Dois anos depois, o clube comemora o feito nas redes sociais com publicações especiais e vídeos relembrando o jogo e os heróis do título. O elenco atual, agora sob o comando de Luis Zubeldía, carrega a herança daquele time que encantou o continente e colocou o Fluminense entre os grandes campeões do futebol sul-americano.

