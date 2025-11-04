O dia 4 de novembro marca os dois anos da conquista mais importante da história do Fluminense. Em 2023, o Tricolor venceu o Boca Juniors por 2 a 1 no Maracanã e ergueu pela primeira vez a taça da Conmebol Libertadores. E um dos símbolos daquela campanha, Felipe Melo, fez uma publicação nas redes sociais relembrando o momento.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense comemora dois anos do título da Libertadores

Felipe Melo foi titular na final e um dos líderes da equipe comandada por Fernando Diniz. Aos 40 anos na época, o volante levantou a taça no gramado do Maracanã ao lado do goleiro Fábio e do atacante Germán Cano. Atualmente, Felipe atua como comentarista nos canais Globo e se prepara para ser treinador. O ex-jogador se declara torcedor do Fluminense e tem um filho atuando nas categorias de base do clube.

A vitória sobre o Boca, com gols de Cano e John Kennedy, consagrou uma geração e marcou o ápice de um ciclo construído sob o comando de Fernando Diniz. Dois anos depois, o Fluminense segue celebrando o feito que mudou sua história. A data virou símbolo da chamada "Glória Eterna".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

"Dois anos… e ainda escuto aquela voz ecoando no vestiário:

'Ninguém tem o direito de tirar o nosso sonho dentro da nossa casa!'

Nós sonhamos, profetizamos e realizamos e Deus cumpriu o que prometeu. Aquele dia não foi só sobre bola, foi sobre acreditar quando ninguém mais acreditava, por que a gente não jogou só por um título, jogou por famílias, por torcedores que não estavam mais lá, jogou pra eternidade. E quando o apito final soou, eu entendi: nós não só vencemos a Libertadores, nós escrevemos a história!"