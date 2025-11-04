Conmebol inicia venda de ingressos para final entre Palmeiras e Flamengo

A Conmebol iniciou nesta terça-feira (4) a venda de ingressos para o público geral da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que será disputada em Lima, capital do Peru. A partida está marcada para as 16h (horário local), no Estádio Monumental U.

Vitor Roque se declara ao Palmeiras após convocação: 'Fora do normal'

O valor mínimo para comparecer a grande decisão é de 95 dólares (R$ 512,05 na cotação atual), válido apenas para torcedores de ambos os clubes. Os ingressos de categoria dois custam R$ 1,078, enquanto os mais caros R$ 1.724,90.

De acordo com a Conmebol, a venda de ingressos destinados aos torcedores de Palmeiras e Flamengo ficará sob responsabilidade dos próprios clubes. Os interessados pode acessar maiores informações no site: libertadores.eleventickets.com.

A equipe que vencer a decisão continental, por sua vez, irá se transformar no primeiro brasileiro tetracampeão da competição.

Preço dos ingressos para a final da Libertadores

• Categoria 1: USD 320 / R$ 1.724,90

• Categoria 2: USD 200 / R$ 1.078

• Categoria 3: USD 95 / R$ 512,05*

Preço dos ingressos para a final da Copa Libertadores, em Lima, capital do Peru (Foto: Reprodução / Conmebol)

*Disponível exclusivamente para torcedores de ambas as equipes.

