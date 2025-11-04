Conmebol inicia venda de ingressos para final entre Palmeiras e Flamengo
Decisão da Libertadores acontece no dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru
A Conmebol iniciou nesta terça-feira (4) a venda de ingressos para o público geral da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que será disputada em Lima, capital do Peru. A partida está marcada para as 16h (horário local), no Estádio Monumental U.
Vitor Roque se declara ao Palmeiras após convocação: 'Fora do normal'
O valor mínimo para comparecer a grande decisão é de 95 dólares (R$ 512,05 na cotação atual), válido apenas para torcedores de ambos os clubes. Os ingressos de categoria dois custam R$ 1,078, enquanto os mais caros R$ 1.724,90.
De acordo com a Conmebol, a venda de ingressos destinados aos torcedores de Palmeiras e Flamengo ficará sob responsabilidade dos próprios clubes. Os interessados pode acessar maiores informações no site: libertadores.eleventickets.com.
A equipe que vencer a decisão continental, por sua vez, irá se transformar no primeiro brasileiro tetracampeão da competição.
Preço dos ingressos para a final da Libertadores
• Categoria 1: USD 320 / R$ 1.724,90
• Categoria 2: USD 200 / R$ 1.078
• Categoria 3: USD 95 / R$ 512,05*
*Disponível exclusivamente para torcedores de ambas as equipes.
Últimos dez jogos os finalistas
- Flamengo 3 x 2 - Brasileirão 2025;
- Palmeiras 0 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025;
- Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2024;
- Palmeiras 1 x 0 - Copa do Brasil 2024;
- Flamengo 2 x 0 - Copa do Brasil 2024;
- Palmeiras 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2024;
- Flamengo 3 x 0 - Brasileirão 2023;
- Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2023;
- Palmeiras 4 x 3 - Supercopa do Brasil 2023;
- Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2022.
