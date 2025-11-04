menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLibertadores

Conmebol inicia venda de ingressos para final entre Palmeiras e Flamengo

Decisão da Libertadores acontece no dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 04/11/2025
15:03
Taça Libertadores
imagem cameraTaça da Libertadores (Foto: Divulgação / Conmebol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Conmebol iniciou nesta terça-feira (4) a venda de ingressos para o público geral da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, que será disputada em Lima, capital do Peru. A partida está marcada para as 16h (horário local), no Estádio Monumental U.

continua após a publicidade

Relacionadas

+ Vitor Roque se declara ao Palmeiras após convocação: 'Fora do normal'

O valor mínimo para comparecer a grande decisão é de 95 dólares (R$ 512,05 na cotação atual), válido apenas para torcedores de ambos os clubes. Os ingressos de categoria dois custam R$ 1,078, enquanto os mais caros R$ 1.724,90.

De acordo com a Conmebol, a venda de ingressos destinados aos torcedores de Palmeiras e Flamengo ficará sob responsabilidade dos próprios clubes. Os interessados pode acessar maiores informações no site: libertadores.eleventickets.com.

continua após a publicidade

A equipe que vencer a decisão continental, por sua vez, irá se transformar no primeiro brasileiro tetracampeão da competição.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Preço dos ingressos para a final da Libertadores

• Categoria 1: USD 320 / R$ 1.724,90
• Categoria 2: USD 200 / R$ 1.078
• Categoria 3: USD 95 / R$ 512,05*

Preço dos ingressos para a final da Copa Libertadores, em Lima, capital do Peru (Foto: Reprodução / Conmebol)
Preço dos ingressos para a final da Copa Libertadores, em Lima, capital do Peru (Foto: Reprodução / Conmebol)

*Disponível exclusivamente para torcedores de ambas as equipes.

Últimos dez jogos os finalistas

  • Flamengo 3 x 2 - Brasileirão 2025;
  • Palmeiras 0 x 2 Flamengo - Brasileirão 2025;
  • Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2024;
  • Palmeiras 1 x 0 - Copa do Brasil 2024;
  • Flamengo 2 x 0 - Copa do Brasil 2024;
  • Palmeiras 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2024;
  • Flamengo 3 x 0 - Brasileirão 2023;
  • Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2023;
  • Palmeiras 4 x 3 - Supercopa do Brasil 2023;
  • Palmeiras 1 x 1 Flamengo - Brasileirão 2022.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias