Donos dos dois elencos mais caros do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras também se destacam a nível mundial pelos altos investimentos feitos na contratação de jogadores. Segundo ranking divulgado pelo portal Transfermarkt, especializado no valor de atletas e mercado da bola, a dupla brasileira aparece na lista das 100 equipes que mais gastaram em contratações ao longo da última década, competindo com equipes gigantes do futebol mundial.

O rubro-negro e o alviverde são os únicos times do Brasil a integrar o recorte dos 100 primeiros da lista de maiores investimentos desde a temporada 2015/16. O Flamengo aparece na 74ª posição, enquanto o Palmeiras é o 78º. As equipes ficam na frente de outras europeias, como Besiktas, da Turquia, Red Bull Salzburg, da Áustria e Shalke 04, da Alemanha.

O time carioca gastou no período o equivalente a 301,8 milhões de euros, valor que atualmente corresponde a R$ 1,85 bilhão na cotação atual, mas que não representa com exatidão o investido pelo Fla, já que as variações na conversão do euro interferem no valor gasto em real. O mesmo acontece com o Palmeiras, que gastou ao longo da última década 281,6 milhões de euros (R$ 1,73 bi atualmente).

Os outros dois brasileiros destacados abaixo do top 100 são Botafogo e Atlético Mineiro. No caso do alvinegro, muito impulsionado pela transformação em SAF e os investimentos pesados feitos por John Textor na equipe ao longo dos últimos anos. O Fogão é o 102º com 203,5 milhões de euros, enquanto o Galo gastou 131,2 milhões de euros.

Distância para clubes europeus

Apesar as cifras bilionárias de Flamengo em Palmeiras, os números praticados pelas equipes brasileiras ainda se mantém distante da realidade do futebol europeu de primeira prateleira. A liderança do ranking de clubes mais gastadores é o Chelsea, que abre com 2,84 bilhões de euros. A título de comparação, o valor equivale a R$ 17,4 bilhões na cotação atual.

Os Blues são seguidos por mais dois ingleses, os rivais de Manchester. O City, que tem uma década mais vitoriosa que o rival e recebe altos investimentos do fundo que é dono do City Football Group, gastou 2,17 bilhões, enquanto o United investiu 2,04 bilhões no período.

Completando o top cinco, o PSG aparece na quarta colocação com 1,95 bilhão de euros. A equipe francesa é mais uma que recebeu investimento pesado do exterior através do fundo de investimento do Catar. Na quinta posição surge a Juventus, com 1,90 bilhão de euros desembolsados de 2015 até hoje.

A lista também levanta a curiosidade de que dois dos maiores clubes do mundo não aparecem na ponta do ranking. Real Madrid e Barcelona só surgem na lista mais abaixo. Os merengues são o 13º clube que mais gastou, com 1,18 bilhão de euros, e o Barcelona é o 9º do mundo, tendo investido 1,47 bilhão de euros na década. Dos dez primeiros, seis são ingleses, dois são espanhóis, além de um francês e um italiano.

Veja o top dez dos clubes que mais gastaram no mundo na década

1 - Chelsea: 2,84 bilhões de euros

2 - Manchester City: 2,17 bilhões de euros

3 - Manchester United: 2,04 bilhões de euros

4 - Paris Saint-Germain: 1,95 bilhão de euros

5 - Juventus: 1,90 bilhão de euros

6 - Arsenal: 1,61 bilhão de euros

7 - Liverpool: 1,59 bilhão de euros

8 - Tottenham: 1,48 bilhão de euros

9 - Barcelona: 1,47 bilhão de euros

10 - Atlético de Madri: 1,34 bilhão de euros