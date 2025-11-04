Libertadores fora da América do Sul? Conmebol esclarece rumor

A informação de que a final da Libertadores poderia ser disputada fora da América do Sul, publicada nesta terça-feira (4) pelo portal "The Athletic", do jornal "New York Times", agitou o noticiário esportivo. Mas, afinal, o duelo entre Palmeiras e Flamengo, marcado para Lima, no Peru, no próximo dia 29, corre risco de ser disputada em outro continente? Onde serão as decisões dos próximos anos?

O Lance! entrou em contato com a Conmebol questionando os planos de realizar as próximas finais do torneio longe da América do Sul. Em resposta, a entidade afirmou que as declarações do diretor comercial Juan Emilio Roa, nas quais o portal estadunidense se baseia, foram feitas em um contexto informal e não têm relação com os planos da instituição.

— A Conmebol afirma que as declarações de Roa foram um comentário isolado, feito em um contexto informal, sem relação com as decisões atuais ou planos imediatos da instituição.

Diretor da Conmebol comenta final da Libertadores em outro continente

A reportagem do "The Athletic" traz declarações do diretor comercial da Conmebol, que afirma que a entidade, apesar de não ter decidido, avalia contantemente realizar uma final de Libertadores fora da América do Sul.

— Este é um tema que normalmente está em discussão e em avaliação. Posso afirmar que já definimos um plano para os próximos anos, mas, com certeza, ainda estamos avaliando — disse Roa.

— Isso faz parte do que precisamos fazer para aumentar o interesse, então estamos trabalhando em uma série de ações para expandir esse interesse para além da América do Sul. Estamos trabalhando no desenvolvimento da narrativa e da experiência da marca durante a final e tentando produzir mais histórias sobre os clubes e jogadores — completou.

