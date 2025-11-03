menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Zinho destaca ausência de jogador do Flamengo na convocação: 'Perdeu espaço'

Carlo Ancelotti divulgou listagem de 26 jogadores

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
18:53
Zinho, atual comentarista dos canais ESPN, opinou sobre convocação de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução)
imagem cameraZinho, atual comentarista dos canais ESPN, opinou sobre convocação de Carlo Ancelotti (Foto: Reprodução)
O Flamengo teve dois jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta segunda-feira (3), para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. Tratam-se de Danilo e Alex Sandro. Diante do cenário, o ex-jogador Zinho chamou atenção para a ausência de um atleta do rubro-negro.

Durante a programação da ESPN, o atual comentarista destacou o fato do zagueiro Léo Ortiz ter perdido espaço na disputa pela vaga. O atleta não havia aparecido na última convocação de Carlo Ancelotti, e o cenário voltou a se repetir.

Ao analisar a situação do zagueiro do Flamengo, Zinho deu destaque para a presença de Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O atleta celeste está presente na lista da Seleção Brasileira pela segunda vez consecutiva.

- Dos cinco, acho que três já estão na Copa do Mundo: Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Eu acho que o Fabrício Bruno leva uma vantagem com essa convocação, por que se ele não fez um bom jogo (contra o Japão) e é mantido, a gente não vê mais o nome do Léo Ortiz na Seleção. Perdeu espaço - disse Zinho.

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

O tecnico da Selecao Brasileira, Carlo Ancelotti,
O tecnico da Selecao Brasileira, Carlo Ancelotti, apresentou os 26 nomes para a próxima Data Fifa (Foto: Saulo Angelo/Thenews2/Gazeta Press)

