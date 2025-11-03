Zinho destaca ausência de jogador do Flamengo na convocação: 'Perdeu espaço'

O Flamengo teve dois jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta segunda-feira (3), para os próximos compromissos da Seleção Brasileira. Tratam-se de Danilo e Alex Sandro. Diante do cenário, o ex-jogador Zinho chamou atenção para a ausência de um atleta do rubro-negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

Durante a programação da ESPN, o atual comentarista destacou o fato do zagueiro Léo Ortiz ter perdido espaço na disputa pela vaga. O atleta não havia aparecido na última convocação de Carlo Ancelotti, e o cenário voltou a se repetir.

Ao analisar a situação do zagueiro do Flamengo, Zinho deu destaque para a presença de Fabrício Bruno, do Cruzeiro. O atleta celeste está presente na lista da Seleção Brasileira pela segunda vez consecutiva.

continua após a publicidade

- Dos cinco, acho que três já estão na Copa do Mundo: Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Eu acho que o Fabrício Bruno leva uma vantagem com essa convocação, por que se ele não fez um bom jogo (contra o Japão) e é mantido, a gente não vê mais o nome do Léo Ortiz na Seleção. Perdeu espaço - disse Zinho.

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

continua após a publicidade

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)