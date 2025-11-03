Europeus se derretem por ex-Botafogo: 'Não consigo acreditar'

O ex-Botafogo Igor Jesus foi um dos destaques do Nottingham Forest no empate com o Manchester United em 2 a 2, pela Premier League. Apesar de não ter anotado nenhum gol ou assistência, internautas do mundo inteiro reconheceram que sua entrada no segundo tempo da partida, "mudou o jogo". Confira a repercussão da atuação do centroavante;

Tradução: Não consigo acreditar que o Forest deixou o Igor Jesus no banco durante toda a temporada.

Tradução: Como diabos encontramos Igor Jesus? Que centroavante ele é! Uma verdadeira fera, mas tão inteligente e fofa. Excelente jogador de futebol.

Tradução: Calma, Manchester United, sabemos que os times de Igor Jesus ficam mais fortes no segundo tempo. Se vocês não tomarem cuidado, eles vão marcar cinco gols em 20 minutos.

Tradução: Igor Jesus tem dado muito trabalho esta noite.

Com as conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores, Igor Jesus criou uma grande identificação com a torcida do Botafogo. Mesmo longe do clube, os torcedores alvinegros também demonstraram apoio ao atacante em seus jogos pelo clube inglês.

Números de Igor Jesus pelo Botafogo

Revelado pelas categorias de base do Coritiba, Igor Jesus chegou ao Botafogo em julho de 2024, a custo zero, após deixar o Shabab Al Ahli (EAU). Rapidamente, ganhou a titularidade e fez gols cruciais nas campanhas que encerraram um longo de jejum de títulos por parte do Glorioso.

Com contrato até 2029, Igor Jesus chegou ao Nottingham Forest após a disputa do Mundial de Clubes pelo Glorioso. O atacante custou cerca de 11,5 milhões de euros (R$ 73,2 milhões na cotação atual), aos cofres do clube inglês.