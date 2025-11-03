Europeus se encantam com atuação de cria do Palmeiras: 'Maestro incontestável'

Muitos europeus ficaram encantados com mais uma atuação brilhante de um cria da base do Palmeiras neste final de semana. O jovem de 19 anos se destacou em jogo válido pela 10° rodada do Campeonato Espanhol.

Na última sexta-feira (31), o Girona perdeu para o Getafe jogando fora de casa por 2 a 1. A derrota não foi suficiente para ofuscar a atuação do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, no confronto. Mario Martin e Borja Mayoral marcaram os gols da vitória.

Durante o duelo, o cria do Palmeiras venceu sete dos nove duelos áereos que disputou. Ele completou 32 passes e um lançamento longo, além de vencer todos os quatro duelos pelo chão. Mais uma vez, o zagueiro foi titular e atuou durante 90 minutos.

Nas redes sociais, muitos europeus se derreteram pelo desempenho de Vitor Reis, ex-Palmeiras. Muitos torcedores do Manchester City acompanham o jogador de perto, já que ele pertence ao clube inglês. Veja lances do jogador e os comentários abaixo:

Vitor Reis, ex-Palmeiras, é destaque do Girona. (FOTO: Girona FC)

Veja lances de Vitor Reis, ex-Palmeiras, e reação dos europeus

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Vítor Reis se tornou o maestro incontestável da defesa do Girona. O brasileiro tem muita personalidade na saída de bola, mas também é decisivo na defesa da área e sabe a hora de sair da sua zona para fazer um desarme. Um jogador para ficar de olho.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: A atuação de Vitor Reis contra o Getafe deve garantir uma vaga no elenco do City até o final da temporada.

Tradução sobre o ex-Palmeiras: Muito bom novamente, ele está chamando a atenção de Carlos com suas atuações até agora, mesmo que o time esteja empatando ou perdendo jogos no final. Ao contrário de Echeverri, ele priorizou o tempo de jogo e isso está dando resultados positivos para ele e para o City a longo prazo.

Tradução sobre o cria do Palmeiras: Por não ter jogado regularmente, ele começou a temporada bastante nervoso, mas está melhorando cada vez mais. Quanto mais joga, melhor fica, mesmo com o Girona na última posição. O City deveria enviar Kalvin Phillips e Echeverri para ajudar o time a conseguir o acesso.