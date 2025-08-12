menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalista escolhe confronto mais desequilibrado da Copa do Brasil: ‘Mais que CAP’

Duelos foram definidos em sorteio

imagem cameraArte da Copa do Brasil com Memphis Depay, Coutinho, Éverton Ribeiro e Everaldo (Foto: Reprodução/CBT TV)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
10:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Atlhetico Paranaense (CAP) é o único clube dentre os oito classificados para as quartas de final da Copa do Brasil que disputa a série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a comentarista Giovanna Kiill, da TNT Sports, considera outro confronto como o que dispõe de maior disparidade entre os clubes.

continua após a publicidade

➡️ Nome eleito na Bola de Prata do 1º turno é reprovado pela web: ‘Incabível’

- O duelo mais desequilibrado é o Vasco x Botafogo, sem dúvida alguma. Mais que Corinthians x Atlhetico, devido ao momento do Corinthians. O Botafogo é um dos favoritos ao título da Copa do Brasil, enfrentando o Vasco que está na zona de rebaixamento - argumentou.

- O Corinthians, apesar de vir de uma grande classificação diante do Palmeiras, vive um momento muito delicado. Contra um Athletico que tem muito a melhorar, mas já mostrou diante do São Paulo, que tem competência para competir contra grandes times - concluiu.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Futebol, acompanhe o Lance! no Whatsapp. Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

Confira o chaveamento da Copa do Brasil:

Duelos das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução/CBF TV)

Calendário da Copa do Brasil

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos em sorteio. Nesta etapa, seguem na briga pelo título: Athletico ParanaenseAtlético MineiroBahiaBotafogoCorinthiansFluminenseVasco Cruzeiro.

O chaveamento desenha o caminho dos times classificados até a grande final, marcada para os dias 2 e 9 de novembro. Os jogos de ida das quartas de final serão disputados em 27 de agosto, enquanto os da volta serão em 11 de setembro.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias