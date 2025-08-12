O Atlhetico Paranaense (CAP) é o único clube dentre os oito classificados para as quartas de final da Copa do Brasil que disputa a série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, a comentarista Giovanna Kiill, da TNT Sports, considera outro confronto como o que dispõe de maior disparidade entre os clubes.

- O duelo mais desequilibrado é o Vasco x Botafogo, sem dúvida alguma. Mais que Corinthians x Atlhetico, devido ao momento do Corinthians. O Botafogo é um dos favoritos ao título da Copa do Brasil, enfrentando o Vasco que está na zona de rebaixamento - argumentou.

- O Corinthians, apesar de vir de uma grande classificação diante do Palmeiras, vive um momento muito delicado. Contra um Athletico que tem muito a melhorar, mas já mostrou diante do São Paulo, que tem competência para competir contra grandes times - concluiu.

⚽Confira o chaveamento da Copa do Brasil:

Duelos das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Reprodução/CBF TV)

Calendário da Copa do Brasil

Os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil foram definidos em sorteio. Nesta etapa, seguem na briga pelo título: Athletico Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro.

O chaveamento desenha o caminho dos times classificados até a grande final, marcada para os dias 2 e 9 de novembro. Os jogos de ida das quartas de final serão disputados em 27 de agosto, enquanto os da volta serão em 11 de setembro.