Após estreia positiva com vitória na Libertadores, o Mirassol voltou a campo na noite desta terça-feira (14) para enfrentar a LDU, do Equador, no Estádio Casa Blanca, e foi derrotado por 2 a 0. Os dois gols da partida saíram no primeiro tempo, com Yerlin Quiñónez e Quintero.

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Com o resultado desta segunda rodada, o Mirassol fica na segunda posição do Grupo G, com três pontos, enquanto o time de Quito fica na liderança, com seis. Os outros dois times da chave, Always Ready e Lanús, ainda entram em campo nesta rodada, na quinta-feira (16).

O primeiro jogo internacional da equipe do interior paulista não foi o esperado. Na altitude do Equador, o Mirassol acabou sofrendo gol com poucos minutos de jogo. Após dois escanteios seguidos, aos 5 minutos, a bola cruzou toda a área e chegou até Yerlin Quiñónez, que acertou o canto direito de Walter para abrir o placar no Casa Blanca.

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O lance gerou reclamações do time do Mirassol em relação à participação de Mina, que estava impedido, mas o VAR não entendeu como participação do jogador no lance e, portanto, validou o gol.

O Mirassol não conseguia se encontrar na partida, tampouco finalizar ao gol adversário na tentativa de ao menos voltar para o Brasil com um empate na bagagem. Enquanto isso, foi a LDU quem foi para o intervalo com uma boa vantagem no placar.

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Aos 33 minutos, Quintero tabelou com Corozo pela direita e finalizou cruzado. O goleiro Walter tentou pegar, mas viu a bola passar por baixo de seu braço para morrer no fundo da rede. Poucos minutos depois, Deyverson teve a chance de fazer o terceiro de sua equipe, mas perdeu.

No segundo tempo parecia que o Mirassol esboçava uma reação, ao menos em busca de conquistar um ponto na altitude, mas seguia com dificuldades para emplacar jogadas e encontrar espaços. Ainda que o time ficou com bastante posse de boa, os espaços não apareciam e, com isso, as finalizações também não.

Aos 36, o que já era difícil ficou ainda mais complicado. Isso porque Lucas Oliveira cometeu falta dura em Quintero e acabou expulso do jogo. O jogador da LDU, inclusive, acabou substituído. Com isso, restou ao Mirassol administrar o resultado que, apesar das tentativas do mandante, não mudou.