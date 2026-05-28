Palmeiras x Junior Barranquilla: IA crava resultado do jogo que vale vaga
Duelo é válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores
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Palmeiras e Junior Barranquilla vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (28), em jogo que vale vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores. Antes da bola rolar, uma inteligência artificial apontou qual sua previsão para o duelo decisivo.
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De acordo com a previsão do ChatGPT, o Palmeiras vencerá o Junior Barranquilla no Allianz Parque por 2 a 0. Com o resultado, o time comandado por Abel Ferreira garantiria vaga nas oitavas de final do torneio mais cobiçado da América do Sul.
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Apesar da dificuldade do confronto, a inteligência artificial apontou que o Verdão fará um duelo imponente jogando dentro de casa. No primeiro tempo, Jhon Arias abriria o placar em cobrança de falta, e na segunda etapa Flaco López fecharia o placar de cabeça.
Onde assistir Palmeiras x Junior Barranquilla
Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto terá transmissão do Paramount+. Clique aqui para assistir.
Atual segundo colocado do Grupo F, o Palmeiras necessita de uma vitória contra o Junior Barranquilla para não depender de outros resultados para avançar às oitavas de final da competição. A equipe de Abel Ferreira soma oito pontos, dois atrás do líder Cerro Porteño (já classificado) e dois à frente do Sporting Cristal. Os peruanos aparecem com quatro pontos e ocupam a lanterna do grupo.
A partida desta quinta-feira marca a despedida dos convocados do Palmeiras antes da pausa para a Copa do Mundo. Até o momento, apenas Arias teve seu nome anunciado oficialmente, enquanto Piquerez já foi liberado pelo clube paulista para realizar a reta final da recuperação de cirurgia no tornozelo com a seleção do Uruguai.
Outros seis nomes, por sua vez, aparecem na corrida por vagas: os paraguaios Gustavo Gómez, Ramón Sosa e Mauricio; os argentinos Flaco López e Giay; e o uruguaio Emiliano Martínez.
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