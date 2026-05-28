Flamengo vive noite atípica com Maracanã 'vazio' e desconexão com a torcida

O Flamengo garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, mas viveu uma noite de arquibancadas esvaziadas e protestos da torcida no Maracanã na última terça-feira (26). Apenas 34.796 pessoas estiveram presentes para acompanhar a vitória por 3 a 0 sobre o Cusco FC, o pior público do clube em jogos da competição continental no estádio desde 2010.

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Entre os torcedores presentes, 32.497 pagaram ingressos para a partida, com renda de R$ 1.999.478,25. Parte dos setores superiores do estádio permaneceu fechada por conta da baixa procura por entradas. Os preços variaram entre R$ 25 (para sócios-torcedores) e R$ 500, enquanto a entrada mais barata para o público geral custou R$ 100 a inteira.

Nos outros dois jogos do Flamengo em casa nesta Libertadores, a torcida rubro-negra esgotou os ingressos disponíveis, mesmo com preços ainda mais caros. Diante do Estudiantes, a inteira mais barata para o público geral custou R$ 150,00 — para sócios-torcedores, o mesmo ticket saiu entre R$ 25,00 e R$ 40,00, a depender do plano. Contra o Medellín, os ST's pagaram entre R$ 31,25 e R$ 50,00 nos setores populares, enquanto os não-sócios tiveram custo de R$ 125,00 na inteira.

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O cenário se repete no Brasileirão. O Mais Querido é o clube com maior valor de ticket médio entre as 20 equipes da Série A até a 17ª rodada, com custo de R$ 72,70 por entrada.

Via redes sociais, torcedores questionaram a política de preços do clube. Em postagens no "X" (antigo Twitter), rubro-negros reclamaram dos valores dos ingressos para o jogo contra o Cusco, pela Libertadores, e direcionaram críticas ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Veja exemplos abaixo.

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O presidente do Flamengo, inclusive, já defendeu publicamente a política de preços praticada. Em outubro, ao ser questionado sobre os elevados valores para o jogo de ida da semifinal da Libertadores, Bap defendeu o "ponto de vista comercial" e defendeu preços elevados em jogos importantes.

— O preço dos ingressos depende do momento e das circunstâncias. O primeiro jogo do campeonato vai ser sempre o mais barato. Na Libertadores, o último jogo é todo da Conmebol. Então, a final, do ponto de vista comercial, é a semifinal. Se você coloca o preço barato, os ingressos acabam em duas horas e todo mundo diz que você é sacana. Se coloca muito caro, você tem reclamações. O Flamengo tem tido público recorde em todos os jogos. Estamos respeitando as prioridades dos sócios-torcedores. As vendas já abriram e está vendendo demais — disse Luiz Eduardo Baptista, o Bap, durante evento da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

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Protestos e desconexão com a torcida

Diante do Cusco, o ambiente no estádio também foi marcado por manifestações da torcida contra o momento da equipe comandada por Leonardo Jardim. Antes da partida, torcedores entoaram gritos de "time sem vergonha" e direcionaram xingamentos ao meia Jorge Carrascal, expulso na derrota para o Palmeiras no último fim de semana.

As vaias voltaram a tomar conta do Maracanã no intervalo, quando o placar ainda estava zerado. O Rubro-Negro só conseguiu abrir vantagem nos minutos finais do segundo tempo, com dois gols de Bruno Henrique e um de Lucas Paquetá.

Os 32.497 pagantes representam a menor demanda para um jogo do Mais Querido pela Libertadores no Maracanã em 16 anos. A última vez que o Flamengo teve público inferior foi em abril de 2010, quando 27.513 pagantes acompanharam uma vitória sobre o Caracas-VEN.

Piores públicos recentes do Flamengo no Maracanã pela Libertadores desde 2010

Flamengo x Caracas (2010) - 27.513 pagantes; Flamengo x Cusco (2026) - 32.497 pagantes (34.796 presentes) Flamengo x Emelec (2014) - 34.726 pagantes (39.188 presentes) Flamengo x Sporting Cristal (2022) - 34.840 pagantes (38.100 presentes) Flamengo x Emelec (2018) - 36.754 pagantes (40.390 presentes) Flamengo x Bolívar (2014) - 37.809 pagantes (42.971 presentes) Flamengo x Talleres (2022) - 39.627 pagantes (42.915 presentes) Flamengo x Universidad Católica (2022) - 40.007 pagantes (43.532 presentes)

*Não foram considerados jogos com portões fechados ou limitação de público

Maracanã recebe Flamengo x Cusco pela Libertadores (Foto: Maurício Luz / Lance!)

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