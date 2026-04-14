Corinthians x Santa Fé: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Corinthians e Santa Fé se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela segunda rodada da Libertadores, terá transmissão da TV Globo e Paramount. ➡️Clique para assistir no Paramount

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O Corinthians lidera o Grupo E com três pontos, conquistados na vitória sobre o Platense na primeira rodada da competição. Já o Santa Fé, que empatou com o Peñarol, soma um ponto e ocupa a terceira colocação.

Ficha do jogo COR SAN Libertadores 2ª Rodada Data e Hora quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Juan Gabriel Benítez (PAR) Assistentes Milciades Saldivar (PAR) e Julio Aranda (PAR) Var Jose Mendez (PAR) Onde assistir

Histórico do confronto

O histórico entre Corinthians e Santa Fe é curto, mas favorável ao clube brasileiro. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pela fase de grupos da Libertadores de 2016. No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, o Timão venceu por 1 a 0. Na volta, em Bogotá, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol de Elias para o Corinthians.

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Passaram-se, portanto, dez anos sem um confronto direto entre as equipes. Naquela edição, o Corinthians avançou na primeira colocação do grupo, enquanto o Santa Fe foi eliminado ainda na fase inicial.

Partida será disputada na Neo Química Arena (Foto: Guilherme Lesnok / Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santa Fé

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SANTA FÉ

Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)

🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Julio Aranda (PAR)

🖥️ VAR: Jose Mendez (PAR)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)

SANTA FÉ: Andrés Mosquera; Palacios, Emmanuel Olivera, Victor Moreno e Christian Mafla; Alexis Zapata, Daniel Torres e Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Fernández e Hugo Rodallega. (Técnico: Pablo Repetto)

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