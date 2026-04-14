Corinthians x Santa Fé: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Libertadores
Equipe se enfrentam pela segunda rodada da competição
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Corinthians e Santa Fé se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela segunda rodada da Libertadores, terá transmissão da TV Globo e Paramount. ➡️Clique para assistir no Paramount
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O Corinthians lidera o Grupo E com três pontos, conquistados na vitória sobre o Platense na primeira rodada da competição. Já o Santa Fé, que empatou com o Peñarol, soma um ponto e ocupa a terceira colocação.
Ficha do jogo
Histórico do confronto
O histórico entre Corinthians e Santa Fe é curto, mas favorável ao clube brasileiro. As equipes se enfrentaram apenas duas vezes, ambas pela fase de grupos da Libertadores de 2016. No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, o Timão venceu por 1 a 0. Na volta, em Bogotá, o duelo terminou empatado em 1 a 1, com gol de Elias para o Corinthians.
Passaram-se, portanto, dez anos sem um confronto direto entre as equipes. Naquela edição, o Corinthians avançou na primeira colocação do grupo, enquanto o Santa Fe foi eliminado ainda na fase inicial.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santa Fé
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTA FÉ
Libertadores
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Julio Aranda (PAR)
🖥️ VAR: Jose Mendez (PAR)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Kayke e Yuri Alberto. (Técnico: Fernando Diniz)
SANTA FÉ: Andrés Mosquera; Palacios, Emmanuel Olivera, Victor Moreno e Christian Mafla; Alexis Zapata, Daniel Torres e Jhojan Torres; Luis Palacios, Omar Fernández e Hugo Rodallega. (Técnico: Pablo Repetto)
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