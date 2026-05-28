Fluminense se junta a Palmeiras e Flamengo em ranking da Libertadores

A classificação do Fluminense para as oitavas de final da Libertadores também consolidou o clube entre os principais vencedores da competição continental nesta década. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Deportivo La Guaira, o Tricolor chegou a 24 triunfos na Libertadores desde 2021 e ultrapassou River Plate e Atlético-MG no ranking de clubes com mais vitórias no período.

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O detalhe que coloca o Fluminense à frente dos rivais é o aproveitamento. O clube carioca alcançou as 24 vitórias em apenas 43 partidas disputadas. O Atlético-MG precisou de 47 jogos para atingir o mesmo número, enquanto o River Plate chegou à marca em 50 confrontos. Além disso, nem argentinos nem mineiros disputam a atual edição da Libertadores, o que impede qualquer possibilidade de ultrapassagem ainda em 2026.

Na frente do Tricolor aparecem apenas Palmeiras e Flamengo, que abriram vantagem nos últimos anos por conta da sequência de participações e campanhas longas no torneio continental. O Palmeiras lidera o ranking com 42 vitórias em 66 partidas, enquanto o Flamengo soma 41 triunfos em 63 jogos.

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Ranking de vitórias na Libertadores desde 2021:

Palmeiras — 42 vitórias em 66 jogos

Flamengo — 41 vitórias em 63 jogos

Fluminense — 24 vitórias em 43 jogos

Atlético-MG — 24 vitórias em 47 jogos

River Plate — 24 vitórias em 50 jogos

A campanha de 2026 é marcada por turbulência e classificação dramática apenas na última rodada, mas manteve o Fluminense entre os clubes mais competitivos do continente nos últimos anos.

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O que vem por aí para o Fluminense?

Antes da pausa para a Copa do Mundo, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro pelo Brasileirão, no domingo (31). A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão. Depois disso, o Tricolor volta a campo apenas no dia 22 de julho, contra o Bragantino.

Canobbio comemora terceiro gol do Fluminense contra o La Guaira (Foto: Marina Garcia/ Fluminense FC)

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