O volante do Flamengo, Erick Pulgar foi eleito pela CONMEBOL Libertadores como o 'Jogador Mais Seguro da final'. De acordo com os critérios da premiação, o troféu individual reconhece valores como responsabilidade, consistência e confiança durante a partida decisiva. O vencedor no ano passado havia sido o zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo.

continua após a publicidade

Erick Pulgar protagonizou um lance polêmico de arbitragem no primeiro tempo da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O volante cometeu uma falta dura no zagueiro alviverde Bruno Fuchs, que ficou no chão recebendo atendimento médico.

Pulgar recebeu premiação individual da Libertadores por atuação na final (Foto: Divulgação)

Erick Pulgar é centro de polêmica de arbitragem

Uma entrada forte de Erick Pulgar, volante do Flamengo, na canela de Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras, levantou uma grande polêmica de arbitragem na final. O jogador do Flamengo foi advertido somente com um cartão amarelo e o árbitro Dario Herrera (ARG) não foi até o monito do VAR para revisar o lance.

continua após a publicidade

🤳🏟️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Torcida do Flamengo toma as ruas do Rio de Janeiro

➡️Palmeiras x Flamengo: ex-árbitros opinam em lance polêmico envolvendo Pulgar

O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro prepara uma festa no Centro do Rio a partir das 10h (de Brasília), e o Lance! te mostra todos os detalhes ao vivo - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado.

🔴 AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores