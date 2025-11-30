menu hamburguer
Libertadores

Mesmo com polêmica, Pulgar, do Flamengo, é eleitor o 'jogador mais seguro' da final

Novo troféu oficial da CONMEBOL Libertadores foi instituído na decisão de 2024

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
09:23
Erick Pulgar é o jogador mais seguro da final da Libertadores
Erick Pulgar recebeu premiação individual da Libertadores (Foto: Divulgação)
O volante do Flamengo, Erick Pulgar foi eleito pela CONMEBOL Libertadores como o 'Jogador Mais Seguro da final'. De acordo com os critérios da premiação, o troféu individual reconhece valores como responsabilidade, consistência e confiança durante a partida decisiva. O vencedor no ano passado havia sido o zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo.

Erick Pulgar protagonizou um lance polêmico de arbitragem no primeiro tempo da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O volante cometeu uma falta dura no zagueiro alviverde Bruno Fuchs, que ficou no chão recebendo atendimento médico.

Pulgar recebeu premiação individual da Libertadores por atuação na final (Foto: Divulgação)

Erick Pulgar é centro de polêmica de arbitragem

Uma entrada forte de Erick Pulgar, volante do Flamengo, na canela de Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras, levantou uma grande polêmica de arbitragem na final. O jogador do Flamengo foi advertido somente com um cartão amarelo e o árbitro Dario Herrera (ARG) não foi até o monito do VAR para revisar o lance.

Torcida do Flamengo toma as ruas do Rio de Janeiro

➡️Palmeiras x Flamengo: ex-árbitros opinam em lance polêmico envolvendo Pulgar

O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro prepara uma festa no Centro do Rio a partir das 10h (de Brasília), e o Lance! te mostra todos os detalhes ao vivo - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado.

🔴 AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores

