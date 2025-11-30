Galvão Bueno projeta Flamengo no Intercontinental

Campeão da Libertadores da América 2025 e virtual campeão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mira agora o torneio Intercontinental da Fifa. Galvão Bueno, icônico narrador esportivo, parabenizou o clube pela conquista e projetou com otimismo a participação do Rubro-Negro no campeonato mundial.

Veja a declaração do locutor:

Flamengo disputa Intercontinental em dezembro

A edição 2025 da Copa Intercontinental da Fifa será realizada no Catar e contará com a participação do Flamengo, representando o Brasil. O Rubro-Negro joga no dia 10 de dezembro, contra o Cruz Azul-MEX.

📆Calendário da Copa Intercontinental da Fifa 2025

10 de dezembro | Estádio Ahmad Bin Ali: Cruz Azul x Flamengo (Dérbi das Américas)

13 de dezembro | Estádio Ahmad Bin Ali: Pyramids x vencedor do Dérbi das Américas (Copa Challenger)

17 de dezembro (estádio indefinido): PSG x vencedor da Copa Challenger

A Fifa já havia confirmado os dias de cada um dos três jogos da fase final do Intercontinental, que tem o Dérbi das Américas, jogado entre o campeão da Concacaf e da Libertadores (Flamengo), a Copa Challenger, onde o vencedor do Dérbi das Américas enfrenta o Pyramids, do Egito, e, por fim, a Final da Copa Intercontinental, onde o PSG aguarda o classificado para a partida decisiva.

Galvão Bueno discursa após Flamengo conquistar Libertadores

"É tetra! É tetra! São 40 milhões de torcedores gritando. É a nação rubro-negra comemorando no Estádio em Lima, em um maracanã quase lotado no Rio e por todos os cantos do Brasil. O Flamengo é o primeiro time brasileiro tetra-campeão da Libertadores. Danilo, o herói do jogo com um golaço de cabeça e uma grande partida. O Arrascaeta, craque do campeonato, e Filipe Luís, sem dúvida, o melhor técnico. Mas o Flamengo não é feito só de nomes. O Flamengo é a força de uma camisa, de uma história, de jogadores que se entregam até além dos limites que o físico permite. E hoje, tudo isso foi necessário para bater um grande adversário. O Palmeiras, forte, valente, muito bem dirigido por um grande técnico e que lutou até o último segundo. Mas o tetra-campeão mostrou que é o melhor time do Brasil e está uma vitória do título brasileiro que tem tudo para vir na próxima quarta. Então, dá sim para esperar que esse time faça um grande torneio intercontinental lá no mundo árabe. Por que não sonhar? Afinal, o Flamengo já é, esse ano, campeão carioca, campeão da Supercopa do Brasil, tetra da Libertadores e virtual campeão brasileiro. Parabéns, Flamengo! Faça festa, nação!"