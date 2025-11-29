Erick Pulgar protagonizou um lance polêmico de arbitragem no primeiro tempo da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O volante cometeu uma falta dura no zagueiro alviverde Bruno Fuchs, que ficou no chão recebendo atendimento médico.

Os ex-árbitros Renata Ruel e Carlos Eugênio Simon concordaram na análise do lance. Confira as opiniões;

- Era lance para o VAR chamar, com as travas da chuteira ele acertou a canela do Fuchs, para mim, isso é conduta violenta. O jogo já estava parado e ele vai lá e acerta a canela. Deu sorte que não quebrou, deu para ver o risco na canela do Fuchs. O VAR deveria ter chamado, e era lance de cartão vermelho - disse Carlos Eugênio Simon, durante transmissão de Palmeiras x Flamengo na ESPN.

Vermelho claro e indiscutível para o Pulgar. Conduta violenta e o jogo estava paralisado.

Absurdo o VAR da Conmebol não chamar - argumentou Renata Ruel.

Comissão de arbitragem de Palmeiras x Flamengo:

Comandando o apito na final da Libertadores está o árbitro Dario Herrera (ARG) e na operação do VAR Héctor Paletta (ARG). O mando de campo é neutro e o jogo será realizado no Estadio Monumental "U" Marathon - Coloso de Ate, localizado na cidade de Lima, capital da República do Peru.

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).