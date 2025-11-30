O jornalista rubro-negro Mauro Cezar abriu o coração após o Flamengo conquistar seu quarto título de Libertadores da América, sobre o Palmeiras. Além de demonstrar grande alegria pela conquista, o comentarista não deixou de opinar e analisar as polêmicas de arbitragem que agitaram o jogo. Confira abaixo as declarações;

Em sua coluna no portal UOL, o jornalista também fez um texto emocionante em homenagem ao tetracampeonato do Flamengo, conquistado após vencer o Palmeiras por 1 a 0. Confira um trecho;

"Um prêmio a quem cortou na própria carne, fez sacrifícios e traçou um novo rumo, um caminho jamais trilhado no futebol brasileiro. A recompensa demorou, mas chegou. Aliás, continua chegando. Por que na quarta-feira, pô o agora maior campeão brasileiro da Libertadores poderá se tornar o maior campeão nacional no campo. Sem títulos de tribunal, de fax. Essa é a recente história do Clube de Regatas do Flamengo. Nascido em 1985, reconstruído a partir de 2013 e o que, com toda certeza, seguirá escrevendo capítulos de Glória. Eterna."

Final da Libertadores

O Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0, com gol de Danilo, de cabeça, no segundo tempo. O título do Flamengo marca um momento histórico: é o primeiro clube brasileiro com quatro taças da Libertadores.

Flamengo derrota Palmeiras e se consagra campeão da Libertadores 2025 (Foto: Luis ACOSTA/AFP)

Próximos compromisso de Flamengo e Palmeiras

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).

Intercontinental à caminho

Com a conquista da Libertadores sobre o Palmeiras, o Flamengo se classificou para a disputa da Copa Intercontinental de 2025, que no próximo mês. O clube também é o primeiro sul-americano a confirmar vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2029.

Pela Copa Intercontinental, o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul, do México, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan no Catar. O duelo, chamado pela Fifa de Dérbi das Américas, está marcado para o dia 10 de dezembro.