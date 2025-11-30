AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores

O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro prepara uma festa no Centro do Rio a partir das 10h (de Brasília), e o Lance! te mostra todos os detalhes ao vivo - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado.

Estima-se que mais de 500 mil rubro-negros vão comparecer à festa, que terá desfile de trio elétrico com a delegação campeã. O percurso será de cerca de 850 metros, e terminará na Avenida Presidente Antônio Carlos. A previsão de desembarque do Flamengo é às 09h30 (de Brasília), no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Os jogadores e a comissão vão diretamente para a festa, que começa na rua 1º de Março, no Centro, na altura da Rua Buenos Aires. Saiba todas as informações!

Siga AO VIVO a festa do Flamengo tetracampeão da Libertadores

Enquanto isso, no Galeão, outros rubro-negros aguardam a chegada do clube no terminal de cargas. A previsão é que o elenco desembarque às 10h05 (de Brasília).

Torcida do Flamengo aguarda o time no Galeão (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Torcedores do Flamengo começam a chegar em peso ao ponto de encontro para início da comemoração.

Torcedores do Flamengo aguardam chegada do time para comemoração da Libertadores (Foto: Mauricio Luz/Lance!)

Trio elétrico que vai levar jogadores do Flamengo está pronto na Av. 1º de Março.

Trio elétrico preparado para receber o elenco do Flamengo, após o título da Libertadores (Foto: Maurício Luz/Lance!)