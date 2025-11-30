menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores

Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0, na tarde do último sábado, e sagrou-se tetracampeão continental

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
08:31
Atualizado há 1 minutos
Trio elétrico Flamengo para o título da Libertadores
imagem cameraTrio elétrico preparado para receber o elenco do Flamengo, após o título da Libertadores (Foto: Maurício Luz/Lance!)
O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro prepara uma festa no Centro do Rio a partir das 10h (de Brasília), e o Lance! te mostra todos os detalhes ao vivo - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado.

Estima-se que mais de 500 mil rubro-negros vão comparecer à festa, que terá desfile de trio elétrico com a delegação campeã. O percurso será de cerca de 850 metros, e terminará na Avenida Presidente Antônio Carlos. A previsão de desembarque do Flamengo é às 09h30 (de Brasília), no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Os jogadores e a comissão vão diretamente para a festa, que começa na rua 1º de Março, no Centro, na altura da Rua Buenos Aires. Saiba todas as informações!

Siga AO VIVO a festa do Flamengo tetracampeão da Libertadores

  • Enquanto isso, no Galeão, outros rubro-negros aguardam a chegada do clube no terminal de cargas. A previsão é que o elenco desembarque às 10h05 (de Brasília).
Torcida do Flamengo aguarda o time no Galeão
Torcida do Flamengo aguarda o time no Galeão (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)
  • Torcedores do Flamengo começam a chegar em peso ao ponto de encontro para início da comemoração.
Torcedores do Flamengo aguardam chegada do time para comemoração da Libertadores (Foto: Mauricio Luz/Lance!)
Torcedores do Flamengo aguardam chegada do time para comemoração da Libertadores (Foto: Mauricio Luz/Lance!)
  • Trio elétrico que vai levar jogadores do Flamengo está pronto na Av. 1º de Março.
Trio elétrico Flamengo para o título da Libertadores
Trio elétrico preparado para receber o elenco do Flamengo, após o título da Libertadores (Foto: Maurício Luz/Lance!)
  • 07h25 - Prefeitura do Rio de Janeiro montou esquema de segurança especial para a comemoração dos torcedores do Flamengo no Centro. Algumas vias foram interditadas desde às 05h e só retornam a operar normalmente após às 16h.

