Campeão da Libertadores como jogador e, agora, como técnico do Flamengo, Filipe Luís enalteceu o grupo de jogadores após a vitória por 1 a 0 na decisão desse sábado (29), em Lima. O treinador citou Danilo e outros atletas com experiência internacional que, em sua avaliação, não sentiram o peso da final com o Palmeiras. Antes, porém, ele homenageou os garotos do Ninho do Urubu, que morreram no incêndio de 2019.

— Queria começar falando o que sempre falo depois de uma conquista tão especial, que são os meninos do Ninho, que faleceram em 2019. Não é coincidência: depois que eles faleceram que o Flamengo começou a vencer tanto. Eu acredito em energia. Sei que esses meninos estão comigo. Um dos pais me manda mensagem, sinto que eles estão vivos dentro do clube e de mim. Gostaria de mandar um abraço para as famílias, para o meu avô. É muito especial para mim — declarou o técnico.

Na entrevista, o treinador falou sobre a importância de ter no elenco jogadores acostumados a participar de grandes jogos, incluindo Danilo, o autor do gol do título.

— O Danilo é um jogador multicampeão por onde passou, Alex Sandro, Jorginho… Se eu começar a falar aqui eu não paro mais. São jogadores que entram em campo, são cascudos, são campeões. Você sente que eles não estão jogando uma final, eles estão jogando um jogo comum, um jogo tranquilo, sereno, dominando todos os espaços — declarou Filipe Luís.

— O jogo que o Varela fez, que o Léo Pereira… São jogadores muito importantes, diferentes, que fazem a diferença. Hoje a glória individual levou o Danilo para o gol, mas o mais importante é a equipe. Sem ela a gente não estaria aqui — acrescentou o técnico do Flamengo.

Filipe Luís citou também jogadores que não puderam jogar a decisão ou que tiveram participação na caminhada até o título. Ele falou sobre a conversa que teve com Léo Ortiz pela manhã, lembrou de Gerson e de Wesley, e também do atacante Pedro.

— Sem eles não estaríamos aqui onde estamos hoje. Com certeza não. Não estaríamos aqui sem o Pedro, o Pedro é um jogador muito importante.

Filipe Luís elogia torcida do Flamengo

A entrevista coletiva de Filipe Luís encerrou mais cedo por causa do tradicional banho gelado — um grupo de jogadores do Flamengo invadiu a sala de coletivas para virar o conteúdo de um cooler no treinador. Antes, porém, o treinador elogiou a torcida rubro-negra e falou sobre sua relação com o clube.

— O Aerofla diz muito do que é a essência do torcedor rubro-negro. E agora vamos ver no trio (elétrico). Estou desejando esse carinho do torcedor para os jogadores porque eles merecem. Eles se esforçaram muito. E agora é que a gente possa viver esse momento de alegria com eles, que eles vejam esse troféu maravilhoso — disse Filipe Luís.