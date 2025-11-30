Jogador do Flamengo faz as pazes com jornalista da CazéTV após polêmica

Após a partida de ida da semifinal da Libertadores contra o Racing, Gabriel Simões, repórter da CazéTV e torcedor do Flamengo, afirmou ser "é uma temeridade colocar o Ayrton Lucas em uma semifinal de Libertadores". Em suas redes sociais, Ayrton Lucas viu o comentário e reagiu com uma mensagem curta, mas direta: "Não compensa você ser comentarista".

Neste sábado (29), a polêmica envolvendo o jogador do Flamengo e o jornalista veio a tona. Mas dessa vez, por um bom motivo. Os personagens desta "briga", se reconciliaram.

- Eu te critiquei fortemente, e você respondeu no Instagram. Tudo certo. Eu vim pra cá com a missão de fazer as pazes contigo. Podemos fazer as pazes? - perguntou Simões para o jogador do Flamengo.

- O que eu fiquei mais p*** é que você é flamenguista, é sua opinião, mas tipo assim, antes do jogo mais importante que a gente tinha. A gente vê várias pessoas falando mal. Não é hora. Se a gente chega lá e perde, pode criticar, dar a opinião, mas antes do jogo é difícil. Muita gente de fora não sabe o que acontece, mas a fase era boa. A gente tem que elogiar e incentivar - respondeu Ayrton Lucas.

Flamengo é campeão da Libertadores 2025

Se o maior prazer do rubro-negro é ver o Flamengo brilhar, seja na terra ou seja no mar, neste sábado (29) o torcedor está em êxtase. Porque ele viu o time vencer, vencer, vencer e, agora pela 4ª vez, vencer de novo a Libertadores da América. Com gol de Danilo no segundo tempo, o time bateu o Palmeiras em Lima por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Além da glória eterna, o título também abre caminho para o rubro-negro disputar a Copa Intercontinental deste ano e o garante no Mundial de Clubes de 2029.

