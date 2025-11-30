Conmebol estuda fazer final da Libertadores fora da América do Sul

A Conmebol estuda a possibilidade de realizar a final da Copa Libertadores fora da América do Sul em edições futuras. A ideia é tratada como estratégica do ponto de vista comercial e já faz parte do planejamento de médio prazo da entidade. A proposta, no entanto, não prevê que essa mudança seja permanente, mas sim pontual, aplicada apenas em ocasiões específicas.

continua após a publicidade

Veja quanto o Flamengo ganhará de premiação pelo título da Libertadores

Nos bastidores, a avaliação é de que levar a decisão para mercados considerados estratégicos pode ampliar receitas, atrair novos patrocinadores e fortalecer a marca da competição fora do eixo tradicional sul-americano. Um dos destinos mais bem avaliados atualmente é a cidade de Miami, nos Estados Unidos.

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

A escolha de Miami se explica por uma soma de fatores. A cidade abriga uma grande comunidade latina, público diretamente ligado ao futebol sul-americano, conta com o Inter Miami, time de Lionel Messi.

continua após a publicidade

A proximidade com grandes marcas, investidores, direitos de transmissão e patrocinadores torna o país estratégico dentro do planejamento comercial da Conmebol. Neste contexto, realizar a final da Libertadores em solo norte-americano passou a ser tratado como uma possibilidade concreta para as próximas edições.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A entidade também considera o precedente histórico de 2018, quando a final entre River Plate e Boca Juniors, originalmente marcada para Buenos Aires, foi transferida para Madrid, na Espanha, por questões de segurança. Embora aquele caso tenha ocorrido em um formato excepcional — ainda em jogos de ida e volta —, ele demonstrou que a competição pode, em situações específicas, ser realizada fora da América do Sul.

continua após a publicidade

O local da final da Libertadores 2026 foi anunciado na tarde deste sábado. O estádio Centenário, em Montevidéu, vai receber a decisão da próxima edição. A edição deste ano foi decidida em Lima, no Peru. Com um gol de Danilo, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 e conquistou o título da principal competição do continente.