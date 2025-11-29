Abel Ferreira revela conversa com Vitor Roque e defende elenco do Palmeiras

LIMA (PER) - Uma cena chamou a atenção após a derrota do Palmeiras para o Flamengo, na final da Libertadores. Abel Ferreira conversou com um Vitor Roque desolado, ainda no campo do Monumental U, em Lima, onde o Verdão perdeu a oportunidade de conquistar o tetracampeonato da competição continental. Durante entrevista coletiva, o treinador revelou que a intenção foi consolar o atacante.

- Quando comparamos o Vitor Roque com Bruno Henrique com Alex Sandro, Danilo… Ele tem 19 anos, vai ter muitas oportunidades de ganhar a competição. É uma experiência. Para o Flaco López, Allan, Giay… São elencos em estados de maturidade competitiva completamente diferentes. Uma equipe madura, cascuda, e outra que tem presente e muito futuro. Fica a dureza da derrota. Para o ano que vem, vamos tentar, como sempre, chegar à final novamente. Para que esses jogadores possam dar outra resposta - disse o treinador do Palmeiras.

Abel Ferreira bateu na tecla de que faltou experiência ao Verdão na partida contra o Flamengo. Segundo o treinador, os momentos dos clubes são completamente diferentes, com um Palmeiras em momento de formação, enquanto o rival está mais 'maduro'.

- Acho que são equipes em momentos diferentes. O Palmeiras está com uma equipe em crescimento, o Flamengo está com uma equipe madura, e se viu isso hoje: Danilo, Alex Sandro, Jorginho. Nós temos uma equipe… entendo todas as críticas porque não fomos capazes de fazer o jogo que queríamos, acho que pelo fator mental, pela coragem e ousadia que podíamos ter tido. Mas o jogo foi resolvido em um detalhe. Fica a experiência de uma equipe que foi construída ao longo do ano, com lesões importantes. É verdade que chegamos na final da temporada e esses últimos dois meses foram muito duros para nós - finalizou o treinador.

Próximo jogo

Com a derrota para o Flamengo no Monumental U, o Palmeiras perdeu a chance de conquistar o tetracampeonato da Libertadores. Agora, a equipe volta as atenções para o Brasileirão e encara o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 37ª rodada da competição.