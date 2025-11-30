Botafogo celebra um ano do título inédito da Libertadores

Era um dia 30 de novembro como esse. Há exato um ano, o Botafogo de Futebol e Regatas conquistava o primeiro título de Libertadores de sua grandiosa história em uma decisão eletrizante contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Primeira camisa do Botafogo; relembre o uniforme

➡️ Botafogo SAF x Social: entenda o conflito nos bastidores do clube

Um ano do título de uma equipe que passou de desacreditada após um início ruim na fase de grupos a forte favorita. Astros chegaram, outros se afirmaram e o técnico Artur Jorge teve uma máquina nas mãos. O roteiro foi para fazer valer o ditado de que "há coisas que só acontecem com o Botafogo".

Botafogo fez história ma Argentina

Os primeiros 30 segundos jamais sairão da cabeça do torcedor alvinegro. Como esquecer a expulsão de Gregore logo nos primeiros toques na bola após o árbitro Facundo Tello iniciar a partida? Passou um filme assustador. O melhor, no entanto, estava reservado.

continua após a publicidade

Reservado pela liderança de Marlon Freitas e Alex Telles, a magia de Thiago Almada, o brilho do craque Luiz Henrique e a estrela de Júnior Santos, artilheiro da edição. Superando as adversidades, o Botafogo foi, aos poucos, passando confiança para o torcedor.

O 3 a 1 para cima do Galo coroou um trabalho de pesado investimento financeiro e inteligência da SAF comandada por John Textor. Aposta alta, mas que foi capaz de arrancar o grito de "campeão" entalado na garganta do alvinegro.

continua após a publicidade

Botafogo foi campeão da Libertadores 2024 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A torcida que se mobilizou de forma inacreditável com mais de 45 mil em outro país, como uma das maiores demonstrações de amor a um clube vista nos últimos tempos. Era para ser. Ali, em um grande palco, um grande roteiro e muita festa.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O bastão foi passado ao Flamengo, campeão de 2025 na final de Lima contra o Palmeiras. Mas foram 365 dias de ostentação do posto de campeão, além de toda a história criada para deixar uma marca no Botafogo de Futebol e Regatas.